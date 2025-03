Sessão da Tarde exibe Hoje, Sexta (14/03) na Globo, X-Men 3, O Confronto Final, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 14/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde – Sexta-feira, 14/03/2025

X-Men 3: O Confronto Final (X-Men: The Last Stand)

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2006

Direção: Brett Ratner

Elenco: Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen, Patrick Stewart, Famke Janssen, Anna Paquin

Gênero: Aventura

Na Sessão da Tarde de sexta-feira, 14 de março de 2025, os fãs de heróis e aventuras poderão assistir ao épico “X-Men 3: O Confronto Final”. No terceiro filme da franquia, os X-Men enfrentam a maior ameaça de suas vidas: a própria evolução. Jean Grey, uma das integrantes mais poderosas dos X-Men, é tomada pela força cósmica da Fênix Negra, uma entidade que ameaça não só a equipe, mas todo o planeta.

Com um elenco de estrelas como Hugh Jackman, Halle Berry, e Ian McKellen, “X-Men 3: O Confronto Final” traz cenas de ação intensas e efeitos especiais impressionantes, enquanto explora temas profundos sobre o poder, a identidade e as escolhas pessoais. A luta entre os heróis e a ameaça representada pela Fênix Negra coloca a equipe de mutantes contra desafios nunca antes enfrentados. A película é uma verdadeira montanha-russa de emoções, que promete prender a atenção do público do início ao fim.

Corujão I – Sexta-feira, 14/03/2025

Jack, o Caçador de Gigantes (Jack The Giant Slayer)

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2013

Direção: Bryan Singer

Elenco: Nicholas Hoult, Ewen Bremner, Eddie Marsan, Ewan McGregor, Eleanor Tomlinson, Stanley Tucci

Gênero: Aventura

Após a Sessão da Tarde, o Corujão I traz “Jack, o Caçador de Gigantes”, uma aventura repleta de magia e fantasia. O filme é uma nova versão do clássico conto de “João e o Pé de Feijão”, com Jack (Nicholas Hoult) vivendo um fazendeiro comum que, após adquirir feijões mágicos, vê sua vida mudar completamente. Quando os feijões começam a crescer de forma descontrolada, Jack é levado a um mundo acima das nuvens, onde gigantes ameaçam o reino.

Dirigido por Bryan Singer, o filme conta com cenas de ação impressionantes e uma trama que mistura a magia da infância com efeitos especiais modernos. Com um elenco de peso, incluindo Ewan McGregor e Stanley Tucci, “Jack, o Caçador de Gigantes” oferece uma jornada épica de coragem e aventura, com Jack lutando para salvar seu mundo dos perigos dos gigantes. A história é ideal para quem ama mitologia e aventuras fantásticas repletas de ação e emoção.

Ambos os filmes da noite de sexta-feira oferecem grandes aventuras e momentos de tensão, seja com os super-heróis enfrentando ameaças cósmicas em “X-Men 3: O Confronto Final” ou com Jack combatendo gigantes em um mundo mágico. Certamente, será uma noite cheia de ação, fantasia e diversão para todos os gostos.