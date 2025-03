Novos sindicantes reforçarão comissão de processos disciplinares da Sesau

A Sesau (Secretaria de Saúde) recebeu nesta sexta-feira, 14, cinco novos sindicantes que irão compor a Comissão Permanente de Sindicância e PAD (Processo Administrativo Disciplinar).

A iniciativa busca garantir que os processos administrativos da Sesau ocorram de maneira transparente e reforça ainda o compromisso com a legalidade, a ética e a transparência nos processos internos, garantindo que os servidores tenham os direitos assegurados e que os serviços públicos sejam prestados com qualidade e responsabilidade.

“Isso dá mais segurança para o servidor devido ao processo legal, que se trata do servidor responder e ter direito, tanto ao contraditório quanto à defesa. Para nós é muito importante que não atuemos como um setor punitivo, mas sim como setor de segurança e transparência”, afirmou o coordenador do setor de Sindicância da Sesau, Adriano Coelho.

Para os novos sindicantes, essa experiência representa um desafio significativo e uma oportunidade de contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população.

“Minha expectativa realmente é enfrentar esse novo desafio, desafio esse que tem que ser superado porque é para um bem maior, é para a melhoria do serviço no Estado. Então, todo o processo de reciclagem, de cursos, de aprendizado é importante porque o final é o que realmente importa, é continuar o serviço de saúde com a excelência do Estado”, afirmou a fisioterapeuta Pédira Lima de Albuquerque.

