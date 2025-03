Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega 64 novos ônibus metropolitanos em Ibirité

O Governo de Minas Gerais avança na renovação da frota de transporte público da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) com a entrega de 64 novos ônibus para atender às linhas que operam em Ibirité e região. Até o momento, 426 veículos novos já estão circulando em toda RMBH.

A entrega faz parte do acordo firmado em setembro de 2024 entre o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), com intermediação da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Controladoria-Geral do Estado (CGE-MG) e Advocacia-Geral do Estado (AGE-MG).

Os novos veículos representam um grande passo para a modernização do transporte público na RMBH, reforçando o compromisso do Governo de Minas em oferecer serviços de qualidade à população.

Como explica o secretário de Infraestrutura, Pedro Bruno, promover a renovação da frota do transporte metropolitano vai garantir mais dignidade e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.

“Vivemos na RMBH, o terceiro maior aglomerado urbano do Brasil, e o que mais perdemos é tempo no trânsito. Por isso, seguimos avançando com a entrega de novos veículos, a expansão do metrô e a criação de corredores exclusivos para ônibus, com o objetivo de transformar a mobilidade da RMBH e oferecer um transporte mais eficiente à população”, destacou.

Renovação da frota

Com a entrada dos novos veículos, a idade média da frota da RMBH, composta por 2,4 mil ônibus, será reduzida de 11 anos para seis até o final de 2025.

Os 426 novos veículos estão circulando em linhas que atendem diversos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como Contagem, Santa Luzia, Vespasiano, Nova Lima, Sabará, Betim, Ibirité e Ribeirão das Neves.

A alocação dos novos ônibus foi definida com base em critérios como a idade dos veículos substituídos, número de reclamações e volume de passageiros transportados.

Até o final de 2025, 850 novos veículos estarão em atividade em toda a RMBH. Ao todo, o projeto prevê investimentos de R$ 382 milhões, destinados a reequilibrar os contratos do transporte coletivo devido aos impactos da pandemia.