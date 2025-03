AVISO DE PAUTA: Governo do Estado lança Tratado da Inovação Catarinense

O Governo de Santa Catarina lança, na próxima segunda-feira, 17, às 13h30, o Tratado de Inovação Catarinense, uma das ações previstas do programa SC Mais Inovação da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) em parceria com a Federação Catarinense dos Municípios (Fecam). O ato será realizado no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa (Alesc) e contará com a presença do governador Jorginho Mello, o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett, do presidente da Fecam, Topázio Neto.

O Tratado é um compromisso entre o Governo do Estado e os municípios catarinenses para fomentar a inovação, a atração de investimentos e a transformação das cidades em cidades mais inteligentes. O Estado disponibilizará aos municípios um conjunto de legislações voltadas à desburocratização, parcerias entre setor público e privado, fomento à inovação e conectividade 5G, que se comprometem a encaminhar às respectivas câmaras de vereadores. A meta é fazer com que Santa Catarina se torne o primeiro estado com 100% dos municípios dotados de legislação específica de fomento à inovação e cidades inteligentes.

Serviço