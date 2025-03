Atlético Tucumán x Vélez Sarsfield ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (17/03)

A próxima rodada do Campeonato Argentino, marcada para 17 de março de 2025, às 21h15, promete um confronto acirrado entre Atlético Tucumán x Vélez Sarsfield no Estadio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán. Atualmente, o Atlético Tucumán ocupa a 26ª posição na tabela, enquanto o Vélez Sarsfield está na 30ª colocação.

Historicamente, as equipes já se enfrentaram 14 vezes em competições oficiais, com o Vélez Sarsfield levando vantagem: seis vitórias contra três do Atlético Tucumán, além de cinco empates. Nos últimos 10 confrontos, o Vélez venceu cinco vezes, o Tucumán três, e ocorreram dois empates. citeturn0search0turn0search1

No entanto, o Atlético Tucumán tem mostrado força jogando em casa, com duas vitórias e quatro empates nos sete jogos disputados contra o Vélez em seu estádio. Além disso, o time está invicto nos últimos três confrontos contra o Vélez, incluindo uma vitória por 1 a 0 fora de casa no Campeonato Argentino de 2022. citeturn0search0turn0search1

O atacante Leandro Díaz, do Atlético Tucumán, tem se destacado recentemente e será uma peça-chave no ataque da equipe. Por outro lado, o defensor Damián Fernández, do Vélez Sarsfield, é fundamental na solidez defensiva do time.

A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN 4 e Disney+ no Brasil. As odds indicam um leve favoritismo para o Atlético Tucumán, com cotações de 2.45 para sua vitória, 3.00 para empate e 3.20 para vitória do Vélez Sarsfield.

Este confronto é aguardado com expectativa pelos torcedores, já que ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela e consolidar uma recuperação no campeonato.