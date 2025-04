PALPITES Deportivo Táchira x Flamengo Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (03), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Deportivo Táchira x Flamengo acontece Hoje (03) às 21h30 hs. O mandante da partida Táchira QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Deportivo Táchira x Flamengo: prováveis escalações, retrospecto e palpite

O Flamengo estreia na Copa Libertadores 2025 contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, nesta quinta-feira (03), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Pueblo Nuevo.

Como chega o Flamengo?

O Rubro-Negro carioca chega embalado após conquistar a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Além disso, a equipe comandada por Filipe Luís está invicta há 14 jogos, demonstrando grande solidez defensiva e um ataque eficiente. O Flamengo busca iniciar a competição com uma vitória para encaminhar sua classificação na fase de grupos.

Como chega o Deportivo Táchira?

O Deportivo Táchira vem de um bom início de temporada no Campeonato Venezuelano, onde ocupa a vice-liderança com 18 pontos, atrás apenas do Deportivo La Guaira pelo saldo de gols. No entanto, a equipe sofreu um revés recente ao perder a Supercopa da Venezuela nos pênaltis para o próprio La Guaira, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Retrospecto entre as equipes

As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas na Libertadores de 1991, com duas vitórias do Flamengo: 3 a 2 no primeiro jogo e 5 a 0 no segundo. No geral, o Rubro-Negro tem um retrospecto dominante contra times venezuelanos, com seis vitórias e um empate em sete partidas disputadas, somando 18 gols marcados e apenas oito sofridos.

Ficha Técnica

Partida: Deportivo Táchira x Flamengo

Deportivo Táchira x Flamengo Competição: Copa Libertadores 2025 – Primeira rodada da fase de grupos

Copa Libertadores 2025 – Primeira rodada da fase de grupos Local: Estádio Pueblo Nuevo, Venezuela

Estádio Pueblo Nuevo, Venezuela Data e horário: Quinta-feira, 03 de abril, às 21h30 (horário de Brasília)

Quinta-feira, 03 de abril, às 21h30 (horário de Brasília) Transmissão: Disney+

Disney+ Árbitro: Gery Vargas

Prováveis escalações

Deportivo Táchira: Camargo; Rosales, Carlos Vivas, Maidana, Hernández; Juan Requena, Calzadilla, Sosa, Cova, Saggiomo; Castillo.

Camargo; Rosales, Carlos Vivas, Maidana, Hernández; Juan Requena, Calzadilla, Sosa, Cova, Saggiomo; Castillo. Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson, Luiz Araújo (Michael), Plata e Bruno Henrique.

Palpite

O Flamengo entra como grande favorito devido à sua superioridade técnica e momento positivo na temporada. Mesmo jogando fora de casa, a expectativa é que o Rubro-Negro vença a partida.

Palpite: Deportivo Táchira 0 x 2 Flamengo.

Onde Assistir à Libertadores 2025

Os jogos da Libertadores 2025 serão transmitidos no Brasil por diversos canais e plataformas. Os direitos de transmissão estão divididos entre:

TV Aberta: Globo

Globo TV Fechada: ESPN

ESPN Streaming: Paramount+ e Disney+

Cerro Porteño x Bolívar será transmitido exclusivamente pelos serviços de streaming Paramount+ e Disney+.

