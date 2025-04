Corinthians x Vasco ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (05/04)

Posted on

Clássico no Alfredo Jaconi: Juventude enfrenta o Caxias com desfalques Nesta segunda-feira, às 20h, Juventude e Caxias protagonizarão um confronto emocionante no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com ambas as equipes buscando pontos cruciais para avançar na competição, a expectativa é de um jogo acirrado e cheio […]