Castra Móvel chega ao Pintolândia para atender demanda do bairro

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Chegou a vez do bairro Pintolândia receber o serviço do Castra Móvel. Até o final do mês, o veículo estará no Parque Germano Augusto Sampaio, atendendo a demanda dos pets da região. O agendamento dos animais deve ser feito das 8h às 10h pelo tutor ou algum responsável.

Por dia, são feitas até 12 castrações em cães e gatos machos, tendo em vista que o procedimento e o tempo de recuperação são mais rápidos do que em fêmeas. Uma vez que a meta é preenchida, os outros animais são agendados para os próximos dias, conforme a ordem de cadastro.

No novo formato de atendimento, o Castra Móvel já passou pelos bairros Pedra Pintada, Cidade Satélite e Sílvio Botelho.

Fonte: Da Redação