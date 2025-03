GCM detém homem após furto de cabos elétricos de poste na Av. Dom Aguirre – Agência de Notícias

Posted on

O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), deu um salto significativo na modernização da Atenção Primária à Saúde com o lançamento do programa APS Digital. A iniciativa, pioneira no Brasil, equipou agentes comunitários de saúde e controle de endemias com 5,4 mil tablets e 2 mil celulares, além de […]