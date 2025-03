Governo de Roraima convoca professores auxiliares e cuidadores para escolas do interior do Estado

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), segue com as convocações do Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para atender a Educação Básica.

Desta vez, a 9ª convocação faz o chamamento de professores auxiliares e cuidadores para atender escolas do interior do Estado. Estão sendo convocados 269 professores auxiliares e 109 profissionais de apoio escolar (cuidadores).

“Seguimos com a nossa programação de convocações para atender as escolas da rede estadual. Agora estamos enviando profissionais cuidadores e também professores auxiliares para as escolas do interior do Estado. Além de fortalecer a educação especial, com as novas contratações, o Governo de Roraima também fomenta a economia e a geração de renda”, destacou Ranielly Souza, diretora do Departamento de Recursos Humanos da Seed.

Fortalecendo a Educação Especial

Os professores auxiliares são profissionais que auxiliam os estudantes com necessidades especiais e que precisam do atendimento educacional especializado em sala de aula para desenvolverem sua vida acadêmica.

Já os cuidadores, auxiliam e dão suporte aos estudantes especiais em relação a sua alimentação, locomoção, higiene corporal, vestimenta, manipulação de objetos, atividades lúdicas, garantindo a este estudante maior segurança, bem-estar e melhor adaptação no ambiente escolar.

A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 14, e também pode ser conferida no link https://drive.google.com/file/d/1r-GYwCCRSDinr8I0hee8pbS6JaklgCKZ/view?usp=sharing.

Contratação e lotação

Os convocados devem comparecer no DRH da Seed (Praça do Centro Cívico, n° 550, Centro) nos dias 18, 19 e 20 de março, a partir das 8h da manhã, munidos dos documentos exigidos em edital para assinatura do contrato e lotação. A fim de organizar a lotação dos profissionais, foi elaborado um cronograma de atendimento.

Cronograma de atendimento:

Convocados

Data de Comparecimento

Hora

Professores Auxiliares de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista Rural, Bonfim, Cantá, Caracaraí e Caroebe

18 de março

8h

Professores Auxiliares de Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luiz do Anauá

19 de março

8h

Cuidadores de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista Rural, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luiz do Anauá e Uiramutã

20 de março

8h

