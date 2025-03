Agência Minas Gerais | Com investimento atraído pelo Governo de Minas, ArcelorMittal inaugura expansão da Unidade de Sabará

Relacionadas



O governador de Minas Romeu Zema participou, nesta sexta-feira (14/3), da inauguração da nova linha de trefilação de fio-máquina da unidade da ArcelorMittal em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A expansão da planta vai aumentar em 35% a produção de soluções de alto valor agregado para o setor automotivo e a indústria.

Foram investidos R$ 144 milhões na construção de um novo galpão para armazenagem de produtos acabados e a aquisição de dois novos equipamentos automatizados de trefilação, que vieram da Alemanha. Trata-se do que existe de mais moderno e avançado em termos de automação, solução mecânica, segurança e layout atualmente no Brasil.

Além de assegurar mais qualidade, agregar novas soluções em aço e ampliar o mix de produtos, a chegada dos equipamentos à usina de Sabará vai permitir que a empresa continue acompanhando o crescimento dos setores automotivos, de ferramentas e ferroviário, fortalecendo a participação nesses mercados.

A expansão da planta de Sabará faz parte do plano estratégico da ArcelorMittal Brasil para o ciclo de 2021 a 2028. Em Minas a empresa prevê o aporte de R$ 11,5 bilhões neste período, investimento atraído pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) e da Invest Minas.

O governador Romeu Zema celebrou a ampliação da capacidade produtiva da ArcelorMittal em Minas que vai contribuir para o aumento da exportação no Estado.

























Para o presidente da AcelorMittal Brasil e CEO Laços Longos Latam e Mineração Brasil, Jefferson De Paula, Minas Gerais tem uma importância estratégica para o Grupo, uma vez que foi no estado que empresa iniciou sua história no Brasil e onde está presente há mais de 100 anos.

“Minas Gerais tem uma importância estratégica para o Grupo ArcelorMittal. Com esse projeto de expansão da nossa Unidade de Sabará, uma unidade centenária, reforçamos o nosso compromisso com o desenvolvimento social e econômico do estado. Produziremos aço empregando as melhores tecnologias, o que reforçará significativamente nossa capacidade, competitividade e a sustentabilidade das nossas operações” afirmou.

Investimentos em Minas Gerais

Entre os principais projetos previstos no plano de investimento da empresa no Estado estão a expansão da área plantada de Florestas e o programa de descarbonização da BioFlorestas, segmento de Produção de carvão vegetal do Grupo; a implantação de uma nova linha de Lingotamento contínuo na unidade de Juiz de Fora; a reforma do alto-forno e a Modernização da Unidade de Monlevade; e a atualização das usinas de Produção de aço, de serviços e das minas de ferro.

Também integram o plano de investimentos a ampliação e a construção de uma Nova planta de beneficiamento de minério de ferro na Mina de Serra Azul (em Andamento), a expansão da planta industrial da Belgo Arames, em Itaúna, e a Modernização de outras usinas da Belgo Arames no estado (já concluídas).

“Este investimento reafirma a força da siderurgia em Minas Gerais e a confiança do setor no ambiente de negócios que estamos consolidando no estado, com o trabalho do governador Romeu Zema e do vice-governador Professor Mateus. A siderurgia tem papel essencial na economia mineira, e nosso compromisso é seguir impulsionando seu crescimento”, destacou a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Mila Corrêa da Costa.

“Os investimentos da ArcelorMittal modernizam a produção de aço em Minas Gerais, ampliam a competitividade e avançam na descarbonização. A Invest Minas é parceira das empresas que trilham esse caminho virtuoso e com isso contribuímos também com mais empregos de qualidade para os mineiros” reforçou o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga.