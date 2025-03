Agência Minas Gerais | Governo de Minas reforça a importância da doação de órgãos em Simpósio no Sul de Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) participou do “I Simpósio de Transplantes do Hospital das Clínicas de Itajubá (HCI): desafios e avanços”, reforçando a importância da doação de órgãos e os desafios na captação de doadores. O evento, realizado no Sul de Minas, reuniu especialistas para discutir estratégias que ampliem o número de transplantes no estado.

Um dos principais desafios enfrentados por Minas na área de transplantes é a captação de órgãos. Atualmente, milhões de brasileiros dependem de doações para sobreviver, mas a recusa familiar ainda é um dos maiores obstáculos dessa realidade. Para reverter esse cenário, a SES-MG enfatiza a necessidade de que as pessoas expressem o desejo de serem doadoras às famílias.

“O acolhimento da família é fundamental para o convencimento da doação de órgãos. Sempre reforçamos que é essencial comunicar aos familiares essa vontade, pois a decisão final cabe a eles”, destacou o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Bacchereti.

O HC de Itajubá tem sido um importante parceiro no fortalecimento da rede de transplantes no estado. Desde janeiro deste ano, a unidade passou a realizar transplantes de córnea, ampliando o acesso a procedimentos essenciais para a saúde da população.





















Durante o simpósio, especialistas debateram temas como os desafios e conquistas do transplante renal e hepático no interior do Brasil, além dos entraves nacionais e possíveis avanços no setor. As discussões trouxeram perspectivas sobre o futuro dos transplantes em Minas Gerais e o papel da captação de órgãos na ampliação do atendimento.

Alguns dos temas abordados foram, “Desafios e Conquistas do Transplante Renal e Hepático no Interior do Brasil: Uma Perspectiva Regional”; “Transplante Hepático e Câmara Técnica e Desafios Nacionais e Dificuldades e Obstáculos nos Transplantes: O Que Pode Mudar?”.

Hospital das Clínicas de Itajubá

O Centro de Transplantes de órgãos, tecidos e células do HCI é um centro de referência em transplantes em Minas Gerais. Conta com cinco modalidades de transplantes: coração, fígado, rins, medula óssea e córnea. Segundo dados da instituição, entre 2015 a 2024, foram realizados 82 transplantes de rins, 55 de fígado, 10 de coração e 27 de medula óssea.

Em Minas, a política continuada de ampliação à doação e transplante de órgãos e tecidos do Sistema Único de Saúde (SUS) é regulamentada pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.330, de 17 de agosto de 2023, que também prevê incentivo financeiro para realização de transplantes.





Otávio Coutinho



