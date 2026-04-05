Prefeitura do Rio conclui revitalização do Campo do Cajueiro, que ganha nova estrutura para esporte e lazer – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Espaço esportivo recebeu grama sintética nova, instalação de traves e um novo sistema de alambrado com portões – Foto: Divulgação/Secretaria de Infraestrutura

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, inaugurou neste sábado (04/04) a reforma do Campo do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte da cidade. A intervenção, realizada pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), vinculada à Secretaria de Infraestrutura, transformou o local em um novo ponto de convivência, prática esportiva e lazer para a população.

— Hoje estamos entregando o Campo do Cajueiro novinho, junto com as obras que fizemos no entorno. Quando tem gestão, quando tem plano, tem continuidade, tem as coisas avançando, tem obra pronta, investimento e a vida das pessoas melhorando — disse o prefeito Eduardo Cavaliere.

Com investimento de cerca de R$ 1,9 milhão e área de mais de 3 mil metros quadrados, o projeto foi executado com foco na requalificação total do espaço. Para isso, as equipes iniciaram os trabalhos com a demolição de estruturas antigas, incluindo a retirada de alambrados, pavimentos deteriorados, restos de grama e quiosques existentes, preparando o terreno para a implantação de uma nova infraestrutura.

A partir dessa etapa, a obra avançou para a reconstrução completa do campo e de seu entorno. O espaço esportivo recebeu grama sintética nova, instalação de traves e um novo sistema de alambrado com portões, garantindo mais qualidade e segurança para a prática esportiva. Além disso, foi implantado um sistema de drenagem com tubos de PVC, essencial para o escoamento das águas da chuva e para a preservação do campo ao longo do tempo.

No entorno, a requalificação foi ampla e pensada para atender diferentes perfis de usuários. Foram construídas novas calçadas em concreto e áreas com piso intertravado, melhorando a circulação e a acessibilidade. O espaço também ganhou bancos, mesas para jogos, bicicletário e uma área de convivência mais estruturada, incentivando o uso contínuo pela comunidade.

A obra também contemplou a criação de um novo parquinho infantil, com instalação de brinquedos e piso adequado, além da implantação de equipamentos da Academia Carioca, ampliando as opções de lazer e atividade física para moradores de todas as idades. Como parte da reestruturação, foram construídos 10 novos quiosques, organizando melhor o comércio local e contribuindo para a geração de renda na região.

Outro destaque importante foi a reforma completa dos vestiários, que passaram a contar com espaços adequados para uso masculino, feminino e para pessoas com deficiência, além da recuperação das arquibancadas, pintura geral dos muros e fachadas e melhorias estruturais, como o reforço do muro de arrimo e a implantação de nova cobertura na área do palanque.

Vicente de Carvalho, na Zona Norte, receberá obras do Bairro Maravilha

A Secretaria Municipal de Infraestrutura também deu início a mais uma importante intervenção do programa Bairro Maravilha, desta vez na Rua Carneiro de Mendonça, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte da cidade. Com investimento de R$ 2,5 milhões, a intervenção vai contemplar serviços de infraestrutura urbana e pavimentação em uma extensão de 537 metros, totalizando uma área de mais de 6 mil metros quadrados. Além da Carneiro de Mendonça, a Rua Agrário de Menezes também será contemplada com as melhorias, impactando diretamente cerca de 900 moradores da região, que passarão a contar com uma infraestrutura mais adequada, segura e duradoura.

— As obras começam na próxima segunda-feira. A comunidade esperou muito e está com uma grande expectativa pelas intervenções — afirmou o prefeito.

O início das obras marca uma etapa fundamental para a transformação de ambas as vias. Antes da aplicação do novo pavimento, será implantado um sistema de drenagem eficiente, responsável por garantir o escoamento correto das águas pluviais. Esse tipo de intervenção é essencial para reduzir pontos de alagamento, evitar o desgaste precoce do asfalto e minimizar transtornos em períodos de chuva, trazendo mais segurança e tranquilidade para os moradores. Além disso, o projeto contempla sistemas de água e esgoto para a região.

Na sequência, será realizada a pavimentação das ruas e requalificação das calçadas, melhorando significativamente as condições de circulação de pedestres e veículos. A nova infraestrutura vai proporcionar mais conforto no deslocamento, facilitar o acesso de serviços essenciais, além de contribuir para a valorização urbana do entorno. O prazo estimado para a conclusão das obras é até o primeiro semestre de 2027.

Desde 2021, mais de 70 localidades beneficiadas pelo Bairro Maravilha

As obras do Bairro Maravilha têm como principal objetivo promover a urbanização e recuperar as áreas que mais necessitam de intervenções. Ao investir em infraestrutura e urbanização, o programa não apenas transforma o espaço físico, mas também impacta diretamente a qualidade de vida da população, promovendo mais dignidade, mobilidade e integração urbana. Retomado em 2021, o programa vem transformando diversas localidades da cidade. Desde então, mais de 70 obras foram concluídas nas zonas Norte e Oeste.