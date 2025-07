Nota de solidariedade e pesar pelo falecimento de estudantes da UFPA  – IFSP

O IFSP lamenta profundamente o acidente com o ônibus da universidade

O IFSP recebeu com grande pesar a notícia do grave acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 16 de julho, que vitimou estudantes e o motorista de um ônibus da Universidade Federal do Pará (UFPA). O grupo viajava para o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia.

Neste momento de luto e dor, o IFSP presta sua solidariedade a toda comunidade acadêmica da UFPA, especialmente aos familiares e amigos das vítimas.