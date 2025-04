SEMAE busca parcerias para fortalecer a Educação Ambiental para 67 mil alunos de Santa Catarina

Foto: divulgação SEMAE

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (SEMAE) está intensificando suas ações para ampliar o alcance da educação ambiental em Santa Catarina. Para isso, tem buscado parcerias estratégicas com instituições como a Secretaria de Estado da Educação (SED) e a Polícia Militar Ambiental, com o objetivo de integrar esforços e levar a temática ambiental a todos os cantos do estado, tanto na educação formal quanto em ações não formais e comunitárias.

Segundo o Secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, a intenção é educar especialmente os alunos de 5ª e 6ª séries quanto os cuidados com o meio ambiente. “Queremos fazer um programa que atinja todos os estudantes dessas séries nas escolas estaduais, são cerca de 67 mil alunos. Elas são nossos principais multiplicadores de boas iniciativas e cuidado com a natureza. Temos ciência que estimular ações e pensamentos críticos nas crianças é garantir um futuro diferente para todos nós”, destacou o secretário.

Atualmente, a SEMAE é responsável por coordenar políticas públicas de educação ambiental não formal e, em parceria com a SED, também atua diretamente na educação formal. A estratégia inclui programas regionais e ações lúdicas e educativas voltadas à preservação dos recursos naturais, com foco especial nas questões ligadas à água, ao mar e ao combate à poluição.

Entre os principais programas estão:

GTEAs (Grupos de Trabalho de Educação Ambiental) : organizados nas 10 Regiões Hidrográficas de Santa Catarina, esses grupos reúnem representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil para implementar o Programa Estadual de Educação Ambiental (PROEEA) de forma descentralizada e adaptada às realidades locais.

: organizados nas 10 Regiões Hidrográficas de Santa Catarina, esses grupos reúnem representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil para implementar o Programa Estadual de Educação Ambiental (PROEEA) de forma descentralizada e adaptada às realidades locais. CIEA (Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental) : composta por instituições governamentais e não governamentais, a comissão atua de forma coordenada no planejamento, execução e avaliação das políticas de educação ambiental.

: composta por instituições governamentais e não governamentais, a comissão atua de forma coordenada no planejamento, execução e avaliação das políticas de educação ambiental. Jogue Limpo com o Meio Ambiente : ação educativa realizada principalmente nas praias catarinenses, com atividades lúdicas, distribuição de materiais informativos e abordagem direta à população sobre a importância da preservação dos oceanos.

: ação educativa realizada principalmente nas praias catarinenses, com atividades lúdicas, distribuição de materiais informativos e abordagem direta à população sobre a importância da preservação dos oceanos. Rede Oceano Limpo: Santa Catarina aderiu ao movimento internacional liderado pela Cátedra UNESCO para a Sustentabilidade do Oceano, promovendo o engajamento da sociedade, academia e poder público no combate à poluição marinha.

De acordo com o secretário de Estado do Meio Ambiente, Emerson Stein, o objetivo é o envolvimento de diversas instituições, para ampliar o impacto das ações ambientais em todo o estado.

“Educação ambiental é muito mais do que um conteúdo escolar. É um compromisso com o futuro de Santa Catarina. Trabalhar em parceria com a Educação e com a Polícia Militar Ambiental nos dá a capilaridade e a força necessárias para transformar a consciência coletiva em atitudes concretas”, afirma.

Um grupo de trabalho será criado com a Policia Militar Ambiental para definir as próximas etapas, para desenvolver o projeto que garanta formação de uma cultura ambiental sólida, que envolva escolas, comunidades e gestores públicos em um mesmo propósito: cuidar dos recursos naturais para as próximas gerações.

A Polícia Militar Ambiental, reconhecida por seu trabalho de fiscalização e orientação, também vê na parceria com a SEMAE uma oportunidade de ampliar o alcance de suas ações de prevenção e educação.

O comandante da Polícia Militar Ambiental, coronel Fabrício Berto da Silveira, reforça o papel da educação como instrumento de transformação. “A repressão sozinha não resolve. A verdadeira mudança começa com a educação. E quando ela chega de forma estruturada, como estamos querendo fazer com a Semae, conseguimos atuar com mais eficiência, prevenindo crimes ambientais e formando cidadãos mais conscientes”, comentou o comandante.

Mais informações sobre os programas e ações podem ser conferidas no site da Semae: www.semae.sc.gov.br e no perfil oficial @semaegovsc nas redes sociais.

Mais informações:

Jornalista Sarah Castro

Assessoria de Comunicação da SEMAE/SC

(48) 99981-0901

E-mail: comunicacao@semae.sc.gov.br