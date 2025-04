ASSISTIR Internacional x Bahia AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (16/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Internacional x Bahia Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (16) às 15 hs.

Nesta quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília), Internacional U20 e Bahia U20 se enfrentam em mais um duelo emocionante pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será realizada com expectativa alta, principalmente por conta da boa fase da equipe baiana.

Transmissão Ao Vivo – Internacional U20 x Bahia U20

Você pode acompanhar o jogo ao vivo por meio de plataformas de apostas com streaming como bet365, Betano, EstrelaBet e Superbet.br, desde que tenha saldo em conta ou tenha feito alguma aposta nas últimas 24h. Essas casas de apostas oferecem transmissão legal e de qualidade para seus usuários. Consulte regras de localização geográfica e disponibilidade da transmissão.

Livescore e Atualizações em Tempo Real

Para quem quer acompanhar minuto a minuto com estatísticas, cartões, escalações, gols e posse de bola, o Flashscore.com.br traz cobertura completa com livescore e todos os detalhes do confronto. Ideal para apostadores e torcedores que não querem perder nenhum lance.

Retrospecto das Equipes

Internacional U20:

Últimos 5 jogos: 2 vitórias e 3 derrotas

Vem de três derrotas seguidas no Sub-20, incluindo revés para o Cuiabá U20 (1×0) e Juventude U20 (1×0)

Ocupa posição intermediária na tabela, buscando se recuperar

Bahia U20:

Últimos 5 jogos: 4 vitórias e 1 derrota

Goleou o Vasco U20 por 5×1 e bateu o SSA U20 por 3×0 recentemente

Vem embalada e ocupa o topo da classificação

Confrontos Diretos Recentes

24/04/2024: Internacional U20 1 x 3 Bahia U20

26/09/2021: Internacional U20 2 x 0 Bahia U20

20/12/2020: Bahia U20 1 x 1 Internacional U20

31/07/2019: Bahia U20 1 x 0 Internacional U20

O histórico recente mostra equilíbrio, mas o Bahia U20 venceu o último duelo fora de casa por 3 a 1.

Odds das Casas de Apostas

As principais casas de apostas oferecem cotações equilibradas para esse confronto:

bet365 : Internacional U20: – Empate: – Bahia U20: –

: Betano.br, BetEsporte, EstrelaBet, Superbet.br, Esportivabet, Aposta Ganha também disponibilizam apostas para o jogo.

Destaques Individuais

Internacional U20 : Apresenta jovens promessas em formação, mas o time vem sentindo a pressão defensiva nos últimos jogos.

: Apresenta jovens promessas em formação, mas o time vem sentindo a pressão defensiva nos últimos jogos. Bahia U20: Destaque para o setor ofensivo que já marcou 19 gols nos últimos 5 jogos.

Palpite para Internacional U20 x Bahia U20

O Bahia U20 chega em momento superior e já mostrou força ofensiva mesmo fora de casa. Apesar de o Inter ter tradição, o favoritismo é dos visitantes.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?