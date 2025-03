Brasília ganha fácil do Botafogo 94×71 e se prepara para novo confronto na NBB

Com facilidade, Brasília Basquete vence o Botafogo em casa no NBB

O Brasília Basquete mostrou sua força dentro de casa no Novo Basquete Brasil (NBB) e venceu com tranquilidade o Botafogo por 94 x 71, no Ginásio Nilson Nelson. O jogo aconteceu nesta segunda-feira (17/03).

A vitória teve o comando do ala/armador Cook, que liderou a partida com 26 pontos, quatro rebotes e seis assistências. Outro destaque foi o armador Lucas, que anotou 23 pontos e distribuiu três assistências.

1º Quarto

O Brasília Basquete se impôs desde o início, construindo uma vantagem rápida e expressiva. Na metade do primeiro quarto, o placar marcava 16 x 1 a favor dos donos da casa. O Botafogo tentou reagir no final do período, mas não conseguiu reduzir muito a diferença. O primeiro quarto terminou com vitória do Brasília Basquete por 24 x 14.

2º Quarto

O Botafogo voltou mais ligado para o segundo quarto e equilibrou mais as ações. Durante a primeira metade do período, o confronto ficou parelho, com o Brasília Basquete vencendo por 8 x 6. Contudo, a defesa carioca falhou na reta final do primeiro tempo, permitindo que os mandantes retomassem o controle e ampliassem a vantagem. O Brasília venceu o quarto por 22 x 18, levando a partida para o intervalo com o placar de 46 x 32.

3º Quarto

O terceiro período começou truncado, com muitas faltas e erros de ambos os lados. A primeira pontuação saiu apenas após três minutos de jogo. Com espaços nas defesas, os ataques voltaram a fluir e o Brasília Basquete ampliou sua vantagem na metade do quarto. A equipe manteve o ritmo e fechou o período com vantagem de 70 x 54.

4º Quarto

O último quarto foi um show defensivo do Brasília Basquete, que permitiu apenas quatro pontos ao Botafogo nos primeiros cinco minutos. O ataque seguiu avassalador, chegando a abrir 33 pontos de vantagem após um placar parcial de 21 x 4. Nos minutos finais, a equipe da casa administrou a partida e garantiu a vitória por 94 x 71.

Próximo compromisso

O Brasília Basquete volta às quadras no dia 1º de abril, quando enfrentará o Minas, às 20h, em mais um confronto do NBB.

Corinthians Bate Mogi das Cruzes e Se Recupera no NBB 2025

O Corinthians voltou a vencer após uma série negativa de três jogos no Novo Basquete Brasil (NBB) 2025. No último sábado (15), o time alvinegro venceu o Mogi das Cruzes por 93 a 73 no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, durante a 12ª rodada do returno da temporada regular. Com a vitória, o Corinthians quebrou sua sequência de derrotas e se manteve na 12ª colocação da tabela, com 14 vitórias em 29 jogos, um aproveitamento de 48,3%.

O grande destaque da partida foi o ala Johnson, que anotou 30 pontos, batendo seu recorde pessoal no NBB. O armador Elinho também brilhou, registrando um duplo-duplo com 12 assistências e 10 rebotes. Pelo lado do Mogi, Felipe Gregate foi o principal nome, com 18 pontos, mas não conseguiu evitar mais uma derrota para a equipe.

Com este resultado, o Mogi das Cruzes sofreu sua quinta derrota consecutiva e segue em situação complicada no campeonato. O time ocupa a 16ª posição, com 9 vitórias em 29 jogos, um aproveitamento de apenas 31%. No entanto, ainda está dentro da zona de classificação para os playoffs, mas pode perder a posição para o Botafogo, que tem duas partidas a menos e apenas um triunfo a menos.

Após a vitória, o Corinthians terá uma semana de folga e retornará à quadra no dia 29 de março, quando enfrentará o Pinheiros, às 17h10, no ginásio Henrique Villaboim. Já o Mogi buscará recuperação no dia 31 de março, quando recebe a Unifacisa, às 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

O campeonato segue acirrado, com muitas equipes brigando por posições nas fases finais. Resta saber como Mogi reagirá a essa sequência negativa e se o Corinthians continuará sua recuperação na tabela do NBB 2025.

Caxias do Sul Basquete: Rumo aos Playoffs do NBB 2025

O Caxias do Sul Basquete está vivendo uma fase de ascensão no Novo Basquete Brasil (NBB) 2025, com uma impressionante recuperação após um início de temporada difícil. Com seis vitórias nas últimas 10 partidas, o time está se aproximando da classificação para os playoffs, tendo em vista o desempenho crescente desde a virada de ano.

Atualmente, a equipe ocupa a 14ª colocação, com 10 vitórias e 17 derrotas, e está a um passo de garantir sua vaga nas oitavas de final do campeonato. A vitória sobre o Paulistano, em uma partida emocionante com duas prorrogações, marcou um ponto de virada para o time caxiense, que segue batalhando para alcançar uma posição melhor na tabela. Nesse momento, o Caxias enfrentaria o Brasília nas oitavas de final se a competição terminasse hoje.

A expectativa é que a equipe precise de pelo menos mais uma vitória para garantir sua classificação sem sustos. Nos próximos jogos, a equipe terá desafios importantes fora de casa, incluindo partidas contra Minas, Bauru e Franca, entre os dias 26 e 31 de março. Esses confrontos serão cruciais para manter o time em uma boa posição na tabela e alcançar uma colocação vantajosa para os playoffs.

Próximos Jogos do Caxias Basquete

Confira a programação dos próximos jogos do Caxias do Sul Basquete no NBB:

26/3 (quarta-feira) – Minas x Caxias Basquete, às 19h

29/3 (sábado) – Bauru x Caxias, às 18h

31/3 (segunda-feira) – Franca x Caxias, às 19h30

9/4 (quarta-feira) – Caxias x Mogi, às 20h

11/4 (sexta-feira) – Caxias x São José, às 20h

16/4 (quarta-feira) – Corinthians x Caxias, às 20h30

18/4 (sexta-feira) – Pinheiros x Caxias, às 20h

Com a continuidade dessa boa fase, o Caxias do Sul Basquete pode surpreender ainda mais e brigar por posições melhores nos playoffs, além de dar um show para os fãs do basquete. Fique ligado para acompanhar os jogos e torcer por mais vitórias da equipe caxiense no NBB 2025!