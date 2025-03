Campinas x Sampaio Corrêa ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (17/03)

Por MRNews



A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Campinas x Sampaio Corrêa hoje, HOJE (17) as 19 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Campinas x Sampaio Corrêa : Onde Assistir ao Jogo da LBF 2025

Nesta segunda-feira, 17 de março de 2025, Campinas e Sampaio se enfrentam pela Liga de Basquete Feminino (LBF), em partida válida pela primeira fase da competição. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília) no Ginásio do Tênis Clube, em Campinas, e promete agitar os fãs do basquete feminino. A boa notícia para os torcedores é que a partida será transmitida ao vivo e de graça pelo ge, permitindo que todos acompanhem esse grande confronto.

O Jogo

Após uma estreia difícil, o Campinas buscará sua primeira vitória na edição de 2025 da LBF. O time paulista foi derrotado por Sesi Araraquara fora de casa, com um placar de 75 a 50, e agora tentará reverter a situação jogando em casa. Já o Sampaio, que começou a competição com tudo, defende 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos. A equipe venceu o Cerrado por 92 a 52 e o Santo André por 106 a 63.

Transmissão Ao Vivo

Os fãs poderão acompanhar Campinas x Sampaio ao vivo pelo ge, uma plataforma de transmissão gratuita que traz os melhores jogos da LBF para o público. Para assistir, basta acessar o link disponível na plataforma aproximadamente 20 minutos antes do início da partida, às 19h. A cobertura será realizada com qualidade e sem custos, facilitando o acesso para todos os torcedores.

A Competição LBF 2025

A edição de 2025 da LBF conta com 11 equipes, sendo o mesmo número do ano anterior, mas com algumas mudanças nas equipes participantes. Ourinhos-SP, Cerrado-DF e Maringá-PR substituem as equipes de Ituano, Ponta Grossa e Catanduva. O torneio segue com o mesmo formato, com as equipes se enfrentando em turno e returno, e os oito melhores times avançando para os playoffs. As quartas e semifinais serão disputadas em séries melhor de três, enquanto a final será decidida em uma série melhor de cinco.

Outros Jogos da LBF 2025 com Transmissão ao Vivo pelo ge

Além de Campinas x Sampaio, o ge também transmitirá outros jogos da fase de classificação, incluindo partidas de Sesi Araraquara e Campinas. Confira alguns dos jogos programados:

22/03 (sábado) : Sesi Araraquara x Blumenau

: Sesi Araraquara x Blumenau 27/03 (quinta-feira) : Sesi Araraquara x Corinthians

: Sesi Araraquara x Corinthians 04/04 (sexta-feira) : Campinas x Cerrado

: Campinas x Cerrado 09/04 (quarta-feira) : Sesi Araraquara x Maringá

: Sesi Araraquara x Maringá 10/04 (quinta-feira): Campinas x Santo André

Conclusão

Com um começo de temporada emocionante, Campinas x Sampaio é um jogo crucial para as duas equipes, que buscam se estabelecer na parte de cima da tabela da LBF. Não perca a chance de acompanhar este confronto ao vivo e de graça no ge!