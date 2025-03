BOLETIM – Governo de SC concede habilitação estadual para Hospital Azambuja realizar procedimento cardíaco pelo SUS

O Hospital Azambuja, de Brusque, recebeu a habilitação estadual para a realização de procedimentos de Alta Complexidade em Cardiologia, para o Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI).

A ação faz parte do pacote do Governo de Santa Catarina para evitar o deslocamento dos pacientes para outras regiões.

Com isso, o Estado vai custear os procedimentos que podem chegar até R$ 273 mil pos mês, até que o hospital receba habilitação federal.

O serviço irá atender o Médio Vale, Alto Vale e Foz do Rio Itajaí, que compreende cerca de 1,9 milhão de pessoas.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, o compromisso do governo estadual é ampliar o acesso da população a procedimentos de alta complexidade em todas as regiões do estado.

O TAVI é um procedimento médico minimamente invasivo utilizado para tratar a estenose aórtica, uma condição em que a válvula aórtica do coração se estreita, dificultando o fluxo sanguíneo.

Os procedimentos serão realizados no setor de Hemodinâmica do hospital pelos cardiologistas do Azambuja, cirurgiões cardíacos e toda equipe de profissionais altamente capacitada e com experiência nesse tipo de intervenção.

Repórter: Marcos Lampert