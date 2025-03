Governo de Roraima realiza a entrega de 66 computadores e três vans para a Secretaria das Cidades

Com o objetivo de ampliar a gestão urbana e o desenvolvimento das cidades em Roraima, a Secidades (Secretaria das Cidades, Desenvolvimento Urbano e Gestão de Convênios) foi criada em dezembro de 2021. Para reforçar esse trabalho, na manhã desta segunda-feira, 17, o governador Antonio Denarium e o vice-governador Edilson Damião realizaram a entrega de 66 computadores e três vans para proporcionar melhorias nas ações realizadas pela pasta.

Ele destacou a valorização dos servidores públicos e os investimentos para melhorar as condições de trabalho na secretaria. Ressaltou a destinação dos recursos no valor de R$ 1.234.000,00, por meio de emenda parlamentar do senador da República Hiran Gonçalves, para a compra dos materiais.

“As vans têm capacidade para até 19 pessoas e vão proporcionar mais conforto e segurança para os servidores que precisam se deslocar diariamente aos bairros e municípios do interior para realizar as ações do governo. Além disso, os novos computadores vão facilitar a organização e otimizar o atendimento prestado pelo Estado”, afirmou.

Denarium também reforçou o papel essencial da Secretaria das Cidades na articulação entre Governo e população. “A Secidades acompanha todas as ações do Estado, seja na saúde, educação, segurança pública ou assistência social, tanto na capital quanto no interior e nas comunidades indígenas. Onde o Governo está, a Secidades está na frente, informando a população e auxiliando na implementação dos programas estaduais”, explicou.

“Onde quer que estejamos, defendemos essa gestão e aqueles que a ajudam, porque tudo que é feito de bom na nossa vida é resultado de um trabalho conjunto. O governador está bem acompanhado por servidores e secretários que contribuem para colocar o Estado em uma posição de destaque no cenário socioeconômico do país”, disse o senador Hiran Gonçalves.

Edécio Marques, titular da Secidades, explicou como os servidores da pasta auxiliam na construção das ações eficientes do governo, com cerca de 180 servidores que percorrem Roraima, garantindo que as políticas públicas cheguem a todos os municípios.

“Esse benefício foi pensado para os servidores. É para garantir conforto, segurança e qualidade no trabalho. Desde que Roraima se tornou território, nunca houve um Governo tão próximo dos prefeitos, vereadores e, principalmente, das pessoas que mais precisam. Entregar um benefício é importante, mas acompanhar seu impacto é ainda melhor”, concluiu.