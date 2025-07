Udesc Alto Vale e Coordenadoria Regional de Educação de Ibirama promovem formação para 800 professores da rede estadual

O Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) , e a Coordenadoria Regional de Educação (CRE), da Ibirama, promovem o “Next Prof – Refletindo a educação através de novas perspectivas” em 21 de julho.

O evento, que reunirá mais de 800 professores da rede estadual, terá palestras no período da manhã, no Pavilhão de Eventos Manoel Marchetti, em Ibirama, e oficinas no período da tarde em vários locais da cidade. Confira aqui a programação completa.

“Essa é a primeira edição do Next Prof com os professores vinculados com a CRE de Ibirama, mas a ideia é capacitar outros docentes em outras edições”, explica o diretor de extensão da Udesc Alto Vale, Pablo Schoeffel.

Entre os palestrantes estão a pró-reitora de Ensino da Udesc, Julice Dias, que vai abordar o tema “Planejamento, trabalho docente e avaliação”; o professor da Udesc Alto Vale, Rodrigo Rengel, que vai falar sobre “Da Lousa à Nuvem: o professor na era da IA”; e o professor da Udesc Joinville, Jarbas Ferrari que traz o tema “Neurociência da motivação – Por que querer é diferente de gostar?.

