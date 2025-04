Escolegis inicia inscrições para cursos presenciais de informática nesta sexta-feira

Curso Informática na Escolegis – Foto: Alexsandro Carvalho



A Escola do Legislativo (Escolegis), da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR), vai abrir nesta sexta-feira (4), a partir das 8h, as inscrições para os cursos presenciais de informática nas modalidades intermediária e avançada. As aulas começam em 7 de abril.

São 120 vagas gratuitas distribuídas em 6 turmas, com 20 cada. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Poder Legislativo (al.rr.leg.br).

Com a grande procura pelos cursos, é importante que o interessado se cadastre no site para, quando a inscrição estiver disponível, garantir a vaga prontamente, conforme observou a diretora da instituição, Lene Matos.

“O curso de informática é o ‘carro-chefe’ da Escolegis, por isso as vagas se esgotam muito rápido. Entretanto, já estamos planejando abrir mais um laboratório para atender a todos que procuram, pois sabemos que o mercado exige que as pessoas tenham no mínimo um curso de informática, então é necessário se qualificar”, enfatizou.

Atualmente, ocorre o nível básico. O responsável por passar o conteúdo é o professor Erlon Lima, que também vai comandar as novas turmas. Como explicou, as próximas aulas vão dar continuidade ao que está sendo ensinado atualmente.

“Os três níveis são um triângulo inicial para quem vai começar no mundo da tecnologia, por isso é importante dar continuidade aos cursos. No nível intermediário, estudamos planilhas com algumas fórmulas que não deu para ver no básico, e no avançado vamos estudar imagens, vídeos, Word e Inteligência Artificial”, detalhou.

Alunos aproveitam a oportunidade

Quem vai aproveitar a oportunidade é a aluna Riana dos Santos, de 14 anos. Ela está no nível básico e quer avançar para o próximo módulo. A ideia dela é se qualificar para atividades como Jovem Aprendiz.

“Estou aprendendo muito e gostando bastante. Eu cheguei sem saber de nada e em pouco tempo já aprendi muita coisa. É algo muito importante para a vida, para ter um conhecimento a mais e estar qualificada para o primeiro emprego”, disse.

Cronograma de aulas

Informática avançada – 40 horas – 7/4 a 7/5 – das 8h às 10h – 20 vagas – a partir de 14 anos;

Informática intermediária – 40 horas – 7/4 a 7/5 – das 10h às 12h – 20 vagas – a partir de 14 anos;

Informática avançada – 40 horas – 7/4 a 7/5 – das 14h às 16h – 20 vagas – a partir de 16 anos;

Informática intermediária – 40 horas – 7/4 a 7/5 – das 16h às 18h – 20 vagas – a partir de 14 anos;

Informática avançada – 40 horas – 7/4 a 7/5 – das 18h às 20h – 20 vagas – a partir de 16 anos;

Informática intermediária – 40 horas – 7/4 a 7/5 – das 20h às 22h – 20 vagas – a partir de 16 anos.

Escolegis

A Escola do Legislativo funciona na avenida Venezuela, nº 1645, bairro Liberdade, Boa Vista. A instituição oferece cursos de capacitação e empreendedorismo em diversos formatos, tanto presenciais quanto a distância.

Além da variedade de cursos, a Escolegis disponibiliza aulas em diferentes turnos, permitindo, assim, que os alunos escolham horários que se encaixem melhor em suas rotinas

Fonte: Da Redação