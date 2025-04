Escola Estadual de Cantá abre conferências escolares ambientais em Roraima

A Escola Estadual Antônio Augusto Martins, localizada na Vila Central, no município de Cantá, foi a primeira unidade de ensino de Roraima a realizar a Conferência Escolar Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. O evento, que ocorreu no dia 26 de março, marca o início das etapas escolares que culminarão na Conferência Estadual em junho, em Boa Vista.

A conferência teve como objetivo promover a conscientização ambiental entre os estudantes e estimular a criação de soluções sustentáveis para os problemas locais. Durante o evento, os alunos apresentaram cinco projetos que abordam questões ambientais enfrentadas no cotidiano da comunidade. As propostas são voltadas para a melhoria do ambiente escolar e da Vila Central.

Importância da participação dos alunos

A gestora da unidade, Lúzia Paulo, destacou a importância da participação ativa dos alunos no desenvolvimento das propostas: “Gostaria de agradecer a todos os funcionários que participaram ativamente nos últimos dias para elaborar os projetos que serão apresentados durante a Conferência Nacional. Nas apresentações que se seguem, abordaremos temas importantes relacionados ao meio ambiente. É fundamental que reconheçamos que a Terra está sofrendo e que somos nós os responsáveis”, afirmou.

Lúzia ressaltou também que a participação dos estudantes é essencial para o sucesso da iniciativa. “A participação ativa dos alunos foi crucial para que pudéssemos desenvolver propostas concretas e viáveis para a melhoria do ambiente escolar e da comunidade”, completou.

A chefe da Divisão de Educação Ambiental da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), Naiva Lima, enfatizou a relevância das conferências no processo de formação dos jovens. “Vocês são os protagonistas desse evento, e é fundamental que todos compreendam a importância desse trabalho. Precisamos entender as mudanças climáticas que afetam o nosso futuro. Nossa geração está repassando conhecimentos e experiências e é hora de vocês assumirem o papel de liderança”, destacou.

Etapas futuras e conferência estadual

O evento de Cantá iniciou a preparação para a VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que será realizada em Boa Vista, no mês de junho, reunindo 250 representantes, entre técnicos da Seed e delegados eleitos. Até o dia 16 de maio, as etapas escolares continuam, permitindo que os estudantes apresentem e defendam suas propostas dentro das unidades de ensino.

As últimas oficinas preparatórias para a conferência aconteceram nos municípios de Caracaraí e Mucajaí, entre os dias 25 e 26 de março, reunindo coordenadores e professores multiplicadores das escolas estaduais dessas localidades. Realizadas com o apoio da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) e da Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), as oficinas tiveram como objetivo capacitar os educadores para orientarem os alunos na elaboração dos projetos.

Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente

Após a fase estadual, a VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente acontecerá entre os dias 2 e 5 de setembro, com o tema “Com Educação e Justiça Climática”. O evento reunirá estudantes do ensino fundamental de todo o Brasil e visa incentivar o protagonismo juvenil na construção de soluções sustentáveis para as escolas e comunidades.

