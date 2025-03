CBB e LNB se acertam, e NBB volta a ter chancela para a FIBA e Liga Ouro será disputada novamente

Basquete: CBB e LNB se acertam, e NBB volta a ter chancela para a FIBA

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e a Liga Nacional de Basquete (LNB) chegaram a um acordo para que o Novo Basquete Brasil (NBB), organizado pela LNB, volte a ser reconhecido oficialmente como torneio nacional. A Federação Internacional de Basquete (FIBA) deve formalizar esse entendimento nos próximos dias, restaurando a legitimidade do campeonato no cenário internacional.

Histórico do Impasse

Em 2023, a CBB retirou a chancela do NBB como torneio oficial, o que impediu inicialmente que equipes brasileiras participassem de competições internacionais como a Liga Sul-Americana e a Champions League Americas. A ausência de times brasileiros na Liga Sul-Americana foi uma consequência direta dessa decisão. Já na Champions, algumas equipes foram convidadas com base nas colocações do último NBB, mas sem o reconhecimento pleno da competição.

O retorno da chancela sinaliza uma nova fase de cooperação entre as entidades que gerem o basquete no Brasil. Um indicativo desse alinhamento foi a presença do presidente da LNB, Rodrigo Franco Montoro, na posse do novo presidente da CBB, Marcelo Sousa, em 7 de março.

Impacto no Basquete Nacional

Com a regularização do NBB, os clubes brasileiros voltam a ter acesso a torneios internacionais organizados pela FIBA. Além disso, a reaproximação entre CBB e LNB fortalece o desenvolvimento da modalidade no país, garantindo maior credibilidade ao campeonato e incentivando investimentos.

A CBB, nos últimos anos, tentou reestruturar o basquete nacional organizando edições do Campeonato Brasileiro, um torneio paralelo ao NBB. No entanto, com apenas seis equipes confirmadas para a edição de 2025, a competição não ganhou a mesma relevância do principal torneio nacional.

Enquanto isso, o NBB segue como a liga de elite do basquete brasileiro. Atualmente, a competição conta com 18 times disputando a fase de classificação, com os 16 melhores avançando para os playoffs. A LNB também é responsável pela organização da Copa Super 8, um torneio de mata-mata entre os oito melhores colocados do primeiro turno do NBB, cujo campeão da atual temporada foi o Flamengo.

Retorno da Liga Ouro

Outro reflexo positivo desse acordo foi a volta da Liga Ouro em 2025. A competição, que não era realizada há cinco anos, retorna como a divisão de acesso ao NBB, restaurando seu papel original no basquete brasileiro. O torneio contará com a participação de clubes que buscam ascensão à elite do basquete nacional.

Com a retomada da chancela pela FIBA e a reorganização das competições nacionais, o basquete brasileiro tem um horizonte promissor pela frente, consolidando sua estrutura e fortalecendo o nível técnico das equipes para competições nacionais e internacionais.