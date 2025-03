AME-BV: empreendedores regularizam dívidas sem burocracia em Feirão de Negociações

Foto: Divulgação Semuc



A 3ª edição do Feirão de Negociações da Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento (AME BV), nos dias 6 e 14, possibilitou que 61 beneficiários contemplados com as linhas de crédito regularizassem suas pendências de forma simples, sem juros e sem burocracia.

“O Feirão de Negociações é mais uma iniciativa que demonstra o compromisso da Prefeitura de Boa Vista com o crescimento e a recuperação dos empreendedores da capital” explicou a diretora-presidente, Luciana Surita.

Assim, a negociação foi facilitada de acordo com a quantidade de parcelas em atraso. Ela permitiu que os beneficiários realizassem o pagamento da entrada até o dia 10 de abril. O restante das parcelas poderá ter quitação a partir de maio, o que garantiu condições acessíveis para a regularização das dívidas.

“O movimento no salão foi fraco nos últimos meses. Eu tive que usar o dinheiro do caixa para pagar o aluguel e não sobrou para pagar as parcelas do recurso que recebi da AME. Agora que o movimento melhorou, já renegociei e vou pagar direitinho”, comemorou o cabeleireiro José Rodrigues, atendido durante o feirão.

Outra beneficiária atendida no feirão, Dinamara Rodrigues, de 40 anos, foi renegociar o pagamento da linha de crédito Simplex, no valor de R$3 mil. “Eu estava com dificuldades para pagar as parcelas, mas no feirão encontrei condições que nunca imaginava. O atendimento foi excelente. Uma oportunidade única para quem tinha interesse de se regularizar como eu”, disse.

Apoio aos pequenos negócios pela AME-BV

Por fim, a Prefeitura de Boa Vista tem desempenhado um papel fundamental no apoio aos pequenos negócios. Além disso, beneficiou mais de 1.500 empreendedores da cidade com acesso facilitado a linhas de crédito. Desde 2022, a AME BV já investiu R$ 5,968 milhões, oferecendo condições acessíveis de crédito e ajudando a fortalecer o desenvolvimento econômico local.

