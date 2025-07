Sucesso total! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Sucesso total!

Encerradas as inscrições para tradicional Corrida 9 de Julho

As inscrições para a Corrida 9 de Julho, uma das mais tradicionais do Brasil, já estão encerradas. Agradecemos a todos que se inscreveram e demonstraram seu entusiasmo por essa grande celebração esportiva que acontece no nosso município no dia 9 de julho, a partir das 7h30 da manhã.

Lembramos que foram 1.000 vagas gratuitas, e a retirada do kit será no dia 8 de julho, na Secretaria de Esportes. Não se esqueça de levar 1kg de alimento não perecível para ajudar quem mais precisa.

Fiquem atentos às próximas novidades e parabéns por fazerem parte dessa tradição em Guaratinguetá!

