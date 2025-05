Hospital de Clínicas Sul recebe certificação ONA nível 1

Lucas Brito





O Hospital de Clínicas Sul conquistou a certificação nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das mais respeitadas do país. A acreditação reconhece que a unidade atende aos rigorosos critérios de segurança do paciente, estrutura física e qualidade nos processos assistenciais.

Concedido após auditoria conduzida pela DNV Business Assurance, o selo representa um importante marco na evolução do hospital, atestando a conformidade regulatória do prédio e o comprometimento da equipe com a gestão responsável, o cuidado humanizado e a melhoria contínua dos serviços.

Mais do que uma validação técnica, a avaliação é resultado do esforço coletivo de profissionais engajados em oferecer um atendimento seguro, acolhedor e cada vez mais eficiente à população.

No Brasil, são 23 hospitais públicos e 44 privados certificados com o nível 1 da ONA atualmente. No estado de São Paulo, apenas 7 unidades públicas e 10 privadas possuem esse selo.

A classificação da ONA é dividida em três níveis e avalia a maturidade da gestão dos serviços de saúde. Em março deste ano, o Hospital Municipal foi certificado como nível 3, representando o mais alto padrão de excelência nos serviços de saúde, junto com cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) — Novo Horizonte, Eugênio de Melo, Vista Verde, Vila Tesouro e Vila Industrial —, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Alto Vale do Paraíba e o Centro de Reabilitação Lucy Montoro, mantido pelo Governo do Estado de São Paulo.



