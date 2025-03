Prefeitura abre inscrições para voluntários do programa Decolar

Cláudio Souza





A Prefeitura de São José dos Campos está com inscrições abertas para voluntários interessados em atuar no Decolar – Desenvolvimento do Potencial e Talento. O programa acompanha os alunos com altas habilidades que estudam nas escolas municipais, oferecendo atividades no contraturno.

O edital, com a lista de documentos e a ficha de inscrição, está disponível no site da Prefeitura. O cadastramento pode ser feito até o final do ano.

O Decolar busca instrutores nas seguintes áreas: culinária, confeitaria, desenho, programação, astronomia, matemática, inglês, japonês, português, espanhol, francês e história. Os interessados podem tirar dúvidas pelo telefone 3912-1064 ou e-mail cedet.cee@sjc.sp.gov.br.

O trabalho voluntário tem por objetivo fomentar atividades cívicas, culturais, educacionais, científicas, recreativas e de assistência social. Os instrutores normalmente assumem as ações em áreas específicas com competência exclusiva da respectiva área de atuação. Os encontros com os estudantes são realizados semanalmente e têm duração de uma hora e meia.

Projeto

O Decolar visa estimular o desenvolvimento do potencial dos alunos considerados talentosos. Após identificados e inscritos no programa, eles elaboram um plano individual de trabalho, baseado nos interesses de cada um nas diversas áreas do conhecimento humano, a fim de desenvolver ao máximo o potencial.

Para fazer parte do projeto, os estudantes com capacidade elevada são observados pelos professores da rede durante quatro anos (do 2º ao 5º ano). Após esse período, eles passam por uma análise de dados e observação pela equipe de especialistas do programa.



