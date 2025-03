New York Knicks x Miami Heat ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (17/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre New York Knicks x Miami Heat hoje, HOJE (17) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o Milwaukee O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

New York Knicks x Miami Heat: Onde Assistir ao Jogo da NBA

Hoje, 17 de março de 2025, o New York Knicks enfrentará o Miami Heat em uma partida emocionante da temporada regular da NBA. O jogo será realizado no icônico Madison Square Garden, em Nova York, com início marcado para às 20h30 (horário local), ou 23h30 (horário de Brasília). Para os fãs que desejam acompanhar a partida ao vivo, a Disney+ e a ESPN 2 farão a transmissão, além do NBA League Pass para uma cobertura exclusiva da competição.

A Equipe da Casa: New York Knicks

Os Knicks chegam para essa partida com uma campanha sólida, com um recorde de 42 vitórias e 24 derrotas até o momento. A equipe está em boa forma, com destaque para Karl-Anthony Towns, que teve uma performance incrível no último jogo, anotando 29 pontos, 12 rebotes e 3 assistências. Com uma defesa forte e jogadas de transição rápidas, o time comandado por Tom Thibodeau busca consolidar sua posição entre os melhores da conferência Leste.

O Visitante: Miami Heat

Por outro lado, o Miami Heat tem enfrentado dificuldades nesta temporada, com um recorde de 29 vitórias e 38 derrotas. Apesar disso, o time de Erik Spoelstra tem grandes jogadores como Jimmy Butler, que sempre aparece nos momentos decisivos. A equipe busca melhorar seu desempenho para conquistar uma vaga nos playoffs, e uma vitória contra os Knicks seria um grande impulso para essa jornada.

Confronto Direto

Nos últimos 10 jogos entre essas duas equipes, o New York Knicks tem se saído melhor, com 6 vitórias contra 4 do Miami Heat. O Heat, no entanto, não pode ser subestimado, e sua capacidade de surpreender é sempre uma ameaça.

Estatísticas e Odds

Odds : New York Knicks 1.33 (75% de chance de vitória), Miami Heat 3.45 (29% de chance de vitória)

: New York Knicks (75% de chance de vitória), Miami Heat (29% de chance de vitória) Jogador em Destaque: Karl-Anthony Towns – 29 pontos, 12 rebotes, 3 assistências no último jogo.

Onde Assistir

Disney+

ESPN 2

NBA League Pass

Sobre o Jogo

Este confronto é uma grande oportunidade para o New York Knicks solidificar sua posição no topo da conferência, enquanto o Miami Heat tentará melhorar seu desempenho e seguir vivo na luta pelos playoffs. A expectativa é de um jogo intenso, com muita disputa nas bolas rápidas e uma defesa forte de ambos os lados.

Não Perca!

Prepare-se para acompanhar New York Knicks x Miami Heat ao vivo e com grandes emoções. Com as odds a favor dos Knicks, será interessante ver se o Heat consegue surpreender e mudar sua trajetória nesta temporada da NBA.