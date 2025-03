Caer promove a Semana da Água

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) inicia nesta segunda-feira, 17, a Semana da Água, com atividades educativas e visitas de escolas à ETA (Estação de Tratamento de Água), para conhecer o processo de purificação e distribuição da água que chega às residências.

Durante as visitas, a equipe do NMA (Núcleo de Meio Ambiente) da companhia reforça a importância do consumo responsável e explica todo o trajeto de tratamento da água, desde a sua captação no rio, o processo de purificação, até a liberação para o consumo, além de esclarecer como funciona a coleta, o tratamento de esgoto e todos os padrões para o retorno dos resíduos à natureza.

Segundo Elisângela Rodrigues, diretora de Engenharia e Gestão Ambiental, o uso sustentável da água é de grande importância para a preservação das futuras gerações. O trabalho feito pela Caer junto às escolas da rede pública e privada orienta como economizar água e reutilizá-la de forma sustentável, levando benefícios para toda a população. “Se nós conseguirmos mudar o comportamento das crianças de hoje, vamos garantir um futuro com qualidade de vida para todos”, disse.

A programação encerrará no Dia Mundial da Água, sábado, 22, quando ocorrerá a Caminhada Ecológica e o Passeio Ciclístico, uma parceria entre a Caer e a Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

