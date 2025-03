Professoras dos anos iniciais passam por formação do programa Letrar+JP

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), deu início nesta segunda-feira (17), na Escola Municipal Américo Falção (Cristo), a 1º etapa de formação do programa ‘Letrar+JP’, em 2025, para professoras do Ensino Fundamental I. O tema da formação é ‘A prática didático-pedagógico nos anos iniciais do Ensino Fundamental: caminho dialógico entre teoria e prática docente’. O processo formativo acontece até sexta-feira (21).

“A formação continuada tem o princípio de colaborar, de oportunizar a profissionalização da docência. Então, é sempre muito importante todo o espaço de formação continuada para se refletir sobre a prática, fazer uma atualização das tendências no campo da educação, no campo da pedagogia, das áreas afins. Profissionalizar o ensino é necessário a todo momento. E é um direito da professora ter esse espaço. É sempre uma alegria poder oportunizar esse tipo de atividade na nossa rede”, disse a diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação, professora doutora Clévia Carvalho.

Neste ano de 2025 as formações apresentam duas mudanças no sentido da logística. A primeira é que a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Diretoria de Ensino, vai assumir a formação completamente. As formadoras serão professoras efetivas da rede trazendo valorização também para estas profissionais

A segunda mudança está na logística. A Rede Municipal de Ensino possui nove polos educacionais. A cada dia a formação acontecerá em dois ou três polos que compreenda o território da unidade de ensino, facilitando não só a logística para as professoras como também para a Secretaria de Educação.

Maria do Socorro Belizário,professora polivalente da turma do 1° ano da Escola Municipal Américo Falcão, destacou a importância dessa formação do Letrar+JP. “Ela vem muito a somar na questão da aprendizagem, tanto da gente, enquanto pessoa, enquanto profissional da rede, além de nos aperfeiçoarmos no ensinar e o aprender de nossas crianças no ensino da aprendizagem”, falou a professora.

A professora doutora Jocineide Silva, chefe de Articulação de Programas da Sedec, explicou qual o resultado que a Secretaria espera com as formações. “Fortalecer a prática do professor e da professora em sala de aula. Porque com a formação sendo toda conduzida pela equipe da secretaria durante todo o ano, a gente vai vendo exatamente aquela necessidade dos nossos docentes a partir dos relatos de experiência, a partir dos acompanhamentos em sala de aula. Buscamos ajudar o professor e a professora a melhorar, qualificar o seu trabalho em sala de aula”, destacou a professora.

Letrar+JP – É um programa da Rede Municipal de João Pessoa que tem como foco a elevação da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais, desenvolvendo ações de fortalecimento do trabalho pedagógico no âmbito da gestão escolar e dos professores, por exemplo, avaliações, formações e acompanhamento.