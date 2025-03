Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Terça (18/03/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Confira as previsões para o seu signo e descubra seu número e cor da sorte para começar a semana com boas energias!

♈ Áries (21/03 – 19/04)

Hoje é um bom dia para colocar suas ideias em prática. No trabalho, sua determinação será essencial para superar desafios. No amor, evite discussões impulsivas.

Número da sorte: 8

8 Cor da sorte: Vermelho

♉ Touro (20/04 – 20/05)

Momento ideal para focar em suas finanças. Evite gastos desnecessários e aproveite para organizar suas contas. No amor, uma conversa sincera pode fortalecer a relação.

Número da sorte: 22

22 Cor da sorte: Verde

♊ Gêmeos (21/05 – 20/06)

O dia promete ser movimentado, com novidades no trabalho e vida social. Cuidado para não se sobrecarregar. No amor, evite indecisões.

Número da sorte: 5

5 Cor da sorte: Amarelo

♋ Câncer (21/06 – 22/07)

Sua sensibilidade estará em alta, favorecendo relações familiares e amorosas. No trabalho, tente não se deixar levar por emoções.

Número da sorte: 11

11 Cor da sorte: Prata

♌ Leão (23/07 – 22/08)

Sua energia e carisma estarão em destaque. Aproveite para liderar projetos e se destacar profissionalmente. No amor, o dia será favorável para declarações.

Número da sorte: 1

1 Cor da sorte: Dourado

♍ Virgem (23/08 – 22/09)

O dia pede mais organização e planejamento. Evite se sobrecarregar e delegue tarefas quando necessário. No amor, valorize os pequenos gestos.

Número da sorte: 14

14 Cor da sorte: Azul

♎ Libra (23/09 – 22/10)

Uma oportunidade inesperada pode surgir, esteja atento. No amor, evite procrastinar decisões importantes. Dia ideal para fortalecer amizades.

Número da sorte: 7

7 Cor da sorte: Rosa

♏ Escorpião (23/10 – 21/11)

Seu lado intuitivo estará afiado, ajudando a tomar decisões certeiras. No amor, momento propício para conexões profundas.

Número da sorte: 9

9 Cor da sorte: Roxo

♐ Sagitário (22/11 – 21/12)

Dia de boas energias e aprendizados. Foque em seus objetivos e não se distraia com problemas alheios. No amor, mantenha a leveza e a alegria.

Número da sorte: 3

3 Cor da sorte: Laranja

♑ Capricórnio (22/12 – 19/01)

O dia exige mais paciência, especialmente no trabalho. No amor, evite cobranças excessivas e seja mais flexível.

Número da sorte: 10

10 Cor da sorte: Cinza

♒ Aquário (20/01 – 18/02)

Momento de criatividade e inovação. Aproveite para explorar novas ideias. No amor, um encontro inesperado pode animar seu dia.

Número da sorte: 4

4 Cor da sorte: Turquesa

♓ Peixes (19/02 – 20/03)

Sua intuição estará forte, favorecendo decisões importantes. No amor, o dia promete boas surpresas. Confie no destino.

Número da sorte: 6

6 Cor da sorte: Lilás

Que sua terça seja repleta de boas energias!