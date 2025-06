Estudante de Rorainópolis representará o Brasil no Parlamento Juvenil do Mercosul Internacional

Kaila Thavyne Oliveira Cardoso, da Escola de Tempo Integral José de Alencar, do município de Rorainópolis, vai representar Roraima e o Brasil na etapa Internacional do Parlamento Juvenil do Mercosul, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de agosto em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A jovem estudante foi selecionada durante a etapa nacional, que ocorreu em Brasília (DF), no período de 26 a 30 de maio. Ela e o estudante Júlio César Pena Nunes Filho, da Escola Estadual Antônio Carlos Natalino, localizada em Boa Vista, representaram o Estado no evento.

Kaila apresentou o projeto “Escolas Integradas: Transformando o Campus Escolar em um Centro de Inclusão Social e Combate às Mudanças Climáticas em Rorainópolis”. Ela falou um pouco sobre sua experiência na capital federal.

“Foram três dias conhecendo pessoas novas, aproveitando ao máximo cada momento, conhecendo autoridades que eu nunca imaginei conhecer, então eu me sinto muito privilegiada por isso. O Parlamento Juvenil do Mercosul nos deu uma oportunidade única. Posso dizer que eu sou muito grata, porque por conta do Parlamento Jovem do Mercosul, eu tive a melhor experiência da minha vida”, disse Kaila.

Agora a estudante se prepara para representar Roraima e o Brasil na etapa internacional, um marco importante para os alunos. Essa etapa contará com a participação de estudantes de todo o Brasil e de países membros do Mercosul, tornando-se uma oportunidade única para ampliarem seus conhecimentos e desenvolverem habilidades.

“Em agosto vai ser a minha próxima viagem para Foz do Iguaçu e eu já estou muito ansiosa por isso, porque eu sei que lá é mais uma oportunidade para mim. Eu estou muito orgulhosa mesmo de poder ser a representante do Estado, de poder ser a parlamentar internacional. Isso é um orgulho tanto para mim como para minha família”, disse.

Parlamento Juvenil do Mercosul

O Parlamento Juvenil do Mercosul é voltado para estudantes da 1ª e 2ª série do Ensino Médio de escolas públicas. É um programa que promove a participação estudantil na formulação de propostas voltadas para a educação e a integração dos países do bloco e é coordenado pelo Ministério da Educação.

Durante o evento, os jovens têm a oportunidade de debater políticas públicas, propor soluções para problemas socioambientais e ampliar seus conhecimentos sobre diplomacia e cidadania. Eles também aprendem sobre o funcionamento do bloco, suas instâncias e sobre como dialogar e buscar consenso para a proposição de soluções para problemas comuns.

