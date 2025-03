Previsão de Jogo: Castellón vs. Deportivo La Coruña – Segunda Divisão Espanhola 2024-2025

No próximo dia 17 de março de 2025, o Castellón recebe o Deportivo La Coruña no Nou Estadi Castalia, em uma partida crucial pela 31ª rodada da Segunda Divisão Espanhola. Com o jogo marcado para as 17h30 (horário de Brasília), ambas as equipes entram em campo com objetivos diferentes, mas com o desejo de conquistar pontos importantes para suas campanhas.

Castellón: Em Busca da Permanência

O Castellón, que vem de uma derrota por 3-1 contra o Elche, ocupa a 14ª posição na tabela com 39 pontos. A equipe de Johan Plat, que foi promovida da terceira divisão na temporada passada, tem se esforçado para evitar o rebaixamento. Embora tenham apresentado uma boa campanha até o momento, ainda há muito trabalho a ser feito, especialmente na parte defensiva, já que sofreram 41 gols até agora. A defesa tem sido o ponto fraco, enquanto o ataque, com 40 gols, tem conseguido manter o time fora da zona de rebaixamento.

Com 11 vitórias, 6 empates e 13 derrotas, o time está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Jogando em casa, o Castellón tem mostrado um desempenho razoável, somando 20 pontos em 15 jogos. Para se manter fora da zona de risco, a vitória contra o Deportivo será fundamental.

Deportivo La Coruña: Luta Pela Classificação aos Playoffs

O Deportivo La Coruña, por outro lado, ocupa a 11ª posição, com 40 pontos, e busca se aproximar das posições de playoffs. A equipe comandada por Óscar Gilsanz tem mostrado um bom desempenho fora de casa, com 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 15 partidas. Mesmo com um início de temporada instável, o time tem se recuperado e está apenas 11 pontos atrás da zona de playoffs, o que significa que ainda há muito a ser conquistado.

Em sua última partida, o Deportivo empatou 1-1 contra o Córdoba, mas está invicto em 6 dos últimos 7 jogos. A equipe, que foi rebaixada da La Liga após a temporada 2017-18, tenta retornar à elite do futebol espanhol, e uma vitória sobre o Castellón pode manter viva a esperança de uma classificação para a promoção.

Destaques e Expectativas

Para o Castellón, Israel Suero tem sido um dos destaques ofensivos, com 7 gols marcados nesta temporada. O atacante Raul Sanchez também se destaca com 7 gols e é uma peça chave no ataque. O time deve continuar com sua formação 3-5-2.

No Deportivo, o jovem Yeremay Hernandez, com 9 gols e 4 assistências, será uma ameaça pelo lado esquerdo do campo. Outro jogador importante é David Mella, que também tem 6 gols e 4 assistências na temporada e será essencial no meio de campo.

Projeção do Jogo

Ambas as equipes têm seus pontos fortes e fracos, mas considerando o bom desempenho do Deportivo fora de casa, a expectativa é que a equipe de La Coruña leve a melhor. O Deportivo tem mais qualidade individual e uma boa sequência de resultados, o que deve ser suficiente para garantir a vitória em Castellón.

Previsão do Resultado: Castellón 1-2 Deportivo La Coruña

Com um time bem equilibrado e um bom histórico fora de casa, o Deportivo deve conquistar os três pontos e continuar sua luta pela vaga nos playoffs. O confronto promete ser competitivo, mas a vantagem no ataque e a experiência do Deportivo devem prevalecer.