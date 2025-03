Programas “Água Viva” e “Revivágua” atendem alunos do Colégio Primeiro Mundo – Agência de Notícias

Fotos: Saae/Sorocaba

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba recebeu, nesta sexta-feira (14), a visita de cerca de 40 alunos do Colégio Primeiro Mundo, nas Estações de Tratamento de Água do Cerrado (ETA Cerrado) e de Esgoto (ETE-S1). A equipe de Educação Ambiental da autarquia apresentou aos estudantes a estrutura das unidades de tratamento, além dos programas educativos e de conscientização acerca do uso consciente da água.

As iniciativas do Saae-Sorocaba integram a programação especial em comemoração ao Dia Mundial da Água e ao Dia do Rio Sorocaba (22 de março), que fazem parte do calendário oficial de datas alusivas ao meio ambiente, instituído pela Lei Municipal nº 8.812/2009. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da água para a vida, seu uso consciente, qualidade das águas do Rio Sorocaba e a conservação dos mananciais.

Inicialmente, o grupo teve a oportunidade de conhecer a ETA Cerrado e todos os detalhes sobre o trabalho desenvolvido no processo de tratamento da água. Na unidade, a equipe de Educação Ambiental da autarquia conversou com os jovens sobre as ações desenvolvidas pela companhia, que é responsável pelo saneamento básico no município, desde a gestão dos recursos hídricos, passando pelos sistemas de tratamento de água, até a distribuição eficiente da água e a importância do seu uso consciente.

As visitas monitoradas que ocorrem na ETA Cerrado fazem parte do programa “Água Viva”. O objetivo é propiciar uma reflexão a respeito da situação dos recursos hídricos e ambientais da cidade e região e a necessidade de sua preservação.

Depois, os alunos se deslocaram à ETE-S1, na região do bairro Mineirão. Essa visita faz parte do programa “Revivágua”, em que os participantes conhecem todo o processo de tratamento recebido pelo esgoto gerado no município, além do processo de despoluição do Rio Sorocaba.

Na ocasião, a importância do tratamento dos efluentes também foi enfatizada, como fator fundamental na preservação do meio ambiente, bem como o incentivo às práticas diárias, sejam individuais, familiares ou comunitárias, frente às questões ambientais.

Os agendamentos das atividades de Educação Ambiental do Saae-Sorocaba podem ser feitos por todos os grupos que desejarem pelo e-mail: edambiental@saaesorocaba.sp.gov.br. É recomendado informar a quantidade prevista de público, a faixa etária, o tipo de ação, assim como as opções de datas e horários.