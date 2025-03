Inter de Bebedouro x Barretos AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Paulista série A4 de 2025, HOJE (17/03)

O jogo entre Inter de Bebedouro x Barretos acontece HOJE (17/03) As 20 hs. O mandante da partida é primeiro time que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista série A4 2025 de futebol, competição que está agitada e concorrida.

Inter de Bebedouro x Barretos – Clássico pode manter o sonho do Lobo na Série A4

A Série A4 do Campeonato Paulista chega à sua reta decisiva, e um dos destaques da 14ª rodada é o confronto entre Inter de Bebedouro e Barretos, marcado para esta segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro. Com ambos os times próximos na tabela, a partida pode definir o destino do Lobo na competição.

Momento das Equipes

A Inter de Bebedouro, que já chegou a liderar o campeonato na 3ª rodada, atravessa um momento delicado. Após perder para o União Barbarense na última rodada, o time ocupa a 10ª colocação, com 17 pontos, e está há três jogos fora da zona de classificação. Para manter vivo o sonho da vaga, a equipe precisa vencer e torcer por tropeços dos concorrentes.

O Barretos, por sua vez, garantiu sua permanência na Série A4 e não corre mais risco de rebaixamento. Com 15 pontos e na 12ª posição, o Touro do Vale foi beneficiado pela derrota do Osasco Audax e agora ainda sonha com uma improvável classificação. Para isso, precisaria vencer os dois jogos restantes e contar com combinações favoráveis.

Destaques da Inter de Bebedouro

Apesar da fase instável, a Inter de Bebedouro tem alguns destaques. O ataque, que já marcou 16 gols na competição, conta com os artilheiros Genesis e Kiko, ambos com três gols. Além disso, o time terá o retorno do zagueiro Fernando, que cumpriu suspensão na rodada anterior.

Destaques do Barretos

No Barretos, o alívio por escapar do rebaixamento se mistura à frustração de mais uma temporada na Série A4. A equipe aposta na experiência do técnico Vilson Tadei e no talento de jogadores como Felipe Hulk e Arisson para surpreender fora de casa.

Transmissão ao Vivo

Os torcedores poderão acompanhar a partida gratuitamente no canal oficial do Paulistão no YouTube. Além disso, o Portal Futebol Interior fará a cobertura completa do jogo com comentários e placar ao vivo.

Ficha Técnica da Partida

Inter de Bebedouro x Barretos

📅 Data: 17/03/2025

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🏟 Local: Estádio Sócrates Stamato, Bebedouro-SP

📢 Transmissão: YouTube (canal oficial do Paulistão)

Prováveis Escalações

Inter de Bebedouro:

Rodolfo; Vini Sousa, Roger, Fernando e Vinícius Pequeno; Luigi, Ramos e Mateus Goiano; Kiko, Robert e Genesis.

Técnico: Edson Vieira.

Barretos:

Maicon; Valtinho, Matheus, Luis Fernando e Thiago Castro; Olavo, Felipe Melo e Julio Vinicius; Arisson, Felipe Hulk e Danilo.

Técnico: Vilson Tadei.

Expectativa para o Clássico

Com a necessidade da vitória, a Inter de Bebedouro deve partir para cima do Barretos, que pode adotar uma postura mais cautelosa e explorar os contra-ataques. O fator casa pode ser um diferencial para o Lobo, que contará com o apoio da torcida para manter vivo o sonho da classificação.

Resta saber quem sairá vitorioso neste duelo decisivo da Série A4.