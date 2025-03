Vice-governadora destaca ações do governo catarinense para o setor de negócios na posse da nova diretoria da CDL de Joinville

Fotos: Richard Casas/GVG

O trabalho de parceria constante do Poder Executivo catarinense com a área de negócios foi reafirmado pela vice-governadora Marilisa Boehm. Durante a posse da nova diretoria do CDL de Joinville, na noite desta segunda-feira, 17, ela assegurou que o governo mantém o compromisso de ser um parceiro na construção de um ambiente cada vez mais favorável para o setor.

“Estamos trabalhando para desburocratizar processos, facilitar o acesso ao crédito, estimular o empreendedorismo e garantir infraestrutura adequada para o crescimento de nosso estado”, afirmou aos dirigentes lojistas presentes no evento.

Dados da Jucesc, informou Marilisa, mostram que Santa Catarina teve em fevereiro um crescimento de 21% na abertura de novas empresas no comparativo com o mesmo período do ano anterior. “Em 2024 foram 21.744 e agora 26.358. Isso mostra a força do nosso mercado e o potencial para novas oportunidades”, afirmou.

A vice-governadora disse ainda que a posse da nova diretoria é um momento significativo não só para CDL, mas também para a cidade. “É uma instituição que conta com uma trajetória de dedicação. Sua atuação vai muito além da representação empresarial: ela impulsiona o crescimento, fomenta a inovação e fortalece o comércio de Joinville, um dos grandes motores da nossa economia”, citou.

De acordo com ela, o comércio gera empregos, mudando vidas e transformando sonhos, além de movimentar a renda e contribuir diretamente para a qualidade de vida da população. “E, em tempos de desafios e transformações constantes, instituições como a CDL têm sido uma peça-chave nesses processos, apoiando os empresários, defendendo seus interesses e fomentando iniciativas que impulsionam o progresso”, argumentou Marilisa. A vocação empreendedora da maior cidade de Santa Catarina, assegurou a vice-governadora, vem dos comerciantes, empresários e trabalhadores que movimentam a economia local, fazendo de Joinville um exemplo para todo o Brasil.

