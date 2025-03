Agência Minas Gerais | Governo de Minas é destaque no 82º Encontro Nacional dos Detrans em Manaus

A Coordenadoria Estadual de Gestão Trânsito (CET-MG), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), representou Minas Gerais no 82º Encontro Nacional dos Detrans, realizado entre os dias 12 e 14/3, em Manaus.

O evento, que reúne especialistas e autoridades de trânsito de todo o país, tem como foco principal a sustentabilidade no trânsito, a inovação e a modernização dos serviços prestados à população.

A participação no encontro reafirma o compromisso de Minas Gerais com a melhoria contínua dos serviços de trânsito. Alguns dos temas abordados nas discussões foram reciclagem veicular, redução de resíduos, mobilidade urbana sustentável, educação no trânsito e digitalização de processos, que são aspectos fundamentais para o aprimoramento dos serviços oferecidos aos condutores mineiros.

Durante o evento, o chefe de Trânsito de Minas Gerais, Lucas Vilas Boas, tomou posse como vice-presidente da região Sudeste da Associação Nacional dos Detrans (AND) para o biênio 2025/2026.

O reconhecimento reforça o compromisso do Estado com a modernização e a melhoria da gestão de trânsito e garante que Minas Gerais continue no cenário nacional das boas práticas e soluções inovadoras nos serviços de trânsito.

“Contribuímos ativamente em painéis, apresentando iniciativas em andamento no estado e conhecendo boas práticas de outras regiões. A programação contou com diversos fóruns temáticos simultâneos, promovendo a troca de experiências, o compartilhamento de soluções e o fortalecimento do compromisso entre os Estados para a busca de melhorias de forma coordenada e integrada. Foi uma oportunidade estratégica para Minas Gerais se posicionar, colaborar e contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados em Minas Gerais e no Brasil”, afirmou Lucas Vilas Boas.

Gestão de trânsito

Durante o evento, a equipe de Educação no Trânsito da CET-MG apresentou a importância da atuação do governo na formação cultural da sociedade inserida no trânsito, com foco na promoção da conscientização para evitar mortes e lesões no trânsito.

Outro debate foi com o foco em sinistros, que são eventos que envolvem veículos e resultam em danos materiais ou pessoais, ou morte.

Já no Fórum de Sustentabilidade, a CET-MG participou de discussões sobre a relação entre meio ambiente e trânsito, trazendo soluções inovadoras para reduzir impactos ambientais, incentivar práticas sustentáveis e promover uma mobilidade mais eficiente e ecológica.

Além disso, a CET-MG participou do painel sobre legislação e normas gerais de licitação e contração e seu impacto nos credenciamentos. Outra apresentação do órgão de trânsito mineiro foi sobre infrações ligadas à fiscalização dos exames toxicológicos.