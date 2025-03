Aprenda a criar, montar e vender bijuterias! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Minas Gerais dá mais um passo para avançar com as ações de aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos via coprocessamento. Por meio do projeto piloto “Minas recicla Energia”, é realizada a avaliação da produção e utilização de resíduos sólidos urbanos a partir dos refugos da coleta seletiva na produção de combustível alternativo para os fornos […]