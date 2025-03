Botafogo Anuncia Contratação de Lucas Caniggia para o Sub-20: Um Novo Reforço para o Futuro do Glorioso

O Botafogo deu um passo importante para o fortalecimento de sua equipe de base ao anunciar, nesta segunda-feira (17/3), a contratação do atacante Lucas Caniggia, de 20 anos, ex-Grêmio. O jovem atleta chega ao Glorioso para integrar o time Sub-20 e assinou contrato definitivo até abril de 2026.

ASSISTIR Botafogo x América-MG AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (19/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Quem é Lucas Caniggia?

Com uma trajetória promissora nas categorias de base, Lucas Magalhães Pereira se destacou por sua habilidade e desempenho em competições juvenis. Natural de 10 de janeiro de 2005, o atacante teve grande êxito no Campeonato Brasileiro Sub-17, onde se destacou como vice-artilheiro, mostrando sua habilidade com a bola e seu ótimo posicionamento dentro da área.

Caniggia é um atacante de referência, com grande poder de finalização e um bom senso de posicionamento. Essas características fazem dele uma promessa importante para o futuro da equipe de base do Botafogo, que vem apostando forte em jovens talentos para garantir um elenco competitivo e com potencial para se destacar nas principais competições nacionais.

Expectativas para o Novo Desafio

Em sua apresentação, Lucas Caniggia expressou seu entusiasmo por vestir a camisa alvinegra e honrar a tradição do Botafogo. Ele ressaltou a motivação para o novo desafio e a chance de defender um clube de tamanha importância e grandeza. O atacante prometeu muito esforço e dedicação, afirmando que dará o melhor de si em cada treino e em cada partida para ajudar o time a conquistar os objetivos.

“Estou muito motivado para este novo desafio e poder defender o clube de tamanha grandeza e importância é muito gratificante! A torcida pode esperar muita dedicação e trabalho, estarei sempre buscando marcar gols, ajudar meus companheiros e dar a vida pelo Glorioso”, declarou Caniggia.

Informações do Reforço Alvinegro

Nome : Lucas Magalhães Pereira

: Lucas Magalhães Pereira Data de Nascimento : 10/01/2005

: 10/01/2005 Posição : Atacante

: Atacante Pé Dominante : Direito

: Direito Altura : 1,80m

: 1,80m Último Clube: Grêmio

Com um estilo de jogo dinâmico e focado em finalizações, Lucas pode ser a chave para fortalecer o ataque da equipe Sub-20 do Botafogo, que se prepara para enfrentar os desafios da temporada de 2025.

Expectativas da Torcida e Próximos Passos

A torcida do Botafogo já está ansiosa para ver o novo reforço em campo e acompanhar o desenvolvimento de Caniggia com a camisa alvinegra. A equipe Sub-20 tem compromissos importantes, como a Copa Rio Sub-20 e o Campeonato Brasileiro Sub-20, competições que exigirão o máximo de empenho dos jogadores, incluindo o jovem atacante.

Com a contratação de Lucas Caniggia, o Botafogo reforça sua estratégia de investir no talento jovem e na formação de jogadores para o futuro. O clube continua focado em seu crescimento nas categorias de base, preparando novos atletas para a equipe principal e visando sempre o sucesso a longo prazo.

Conclusão

A chegada de Lucas Caniggia ao Botafogo é uma excelente notícia para a torcida alvinegra, que agora conta com um atacante talentoso e promissor em seu elenco Sub-20. O jogador, com sua garra e dedicação, tem tudo para fazer história no clube e contribuir para os futuros êxitos da equipe. A temporada de 2025 promete grandes momentos para o Botafogo, com muito talento e a promessa de um futebol competitivo e de qualidade.

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Botafogo x América-MG Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (19) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Botafogo, que busca a vitória sob seus domínios.

Por fortalezasempre.com.br

Botafogo x América-MG Palpite e Onde Assistir – Brasileirão Sub-20

Botafogo U20 e América Mineiro U20 se enfrentam nesta terça-feira (19/03), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida acontece com os times buscando pontos importantes para a classificação. Confira abaixo a análise do confronto, palpite e onde assistir ao jogo ao vivo.

Onde assistir Botafogo U20 x América-MG U20 ao vivo

A partida entre Botafogo U20 e América-MG U20 terá transmissão ao vivo através dos seguintes canais:

CBF TV (YouTube e Eleven Sports)

Sportv (a confirmar)

Além disso, plataformas como Sofascore e Flashscore disponibilizam estatísticas em tempo real e atualização do placar ao vivo.

Análise e Palpite para Botafogo U20 x América-MG U20

O Botafogo U20 chega pressionado após um começo de campeonato irregular, ocupando a 17ª posição na tabela. O time carioca precisa vencer para se recuperar e subir na classificação. Já o América-MG U20, na 8ª colocação, vem motivado e busca manter a boa fase para brigar pelas primeiras posições.

Nos últimos confrontos diretos entre as equipes, o América-MG leva vantagem, com cinco vitórias nos últimos oito jogos, enquanto o Botafogo venceu apenas uma vez.

Palpite

Resultado Final: Vitória do América-MG U20 ou empate

Vitória do América-MG U20 ou empate Ambos marcam: Sim

Sim Total de gols: Mais de 2,5 gols

O América-MG U20 apresenta um futebol mais consistente, e, apesar do Botafogo jogar em casa, a equipe mineira tem chances de sair com um bom resultado.

Fique ligado para acompanhar essa grande partida e conferir como os times vão se sair nesta segunda rodada do Brasileirão Sub-20!

Onde Assistir aos Jogos do Brasileirão Sub-20?

Os jogos desta segunda-feira terão transmissão ao vivo pelo SporTV, enquanto outras partidas da rodada ainda não tiveram suas transmissões confirmadas. Confira a programação:

Data Horário Jogo Transmissão Segunda-feira, 10/03 19h Grêmio x São Paulo SporTV Segunda-feira, 10/03 21h30 Fluminense x Atlético-MG SporTV Quarta-feira, 12/03 15h Atlético-GO x Inter Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h América-MG x Vasco Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Red Bull Bragantino x Athletico Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Cruzeiro x Fortaleza Sem transmissão Quarta-feira, 12/03 15h Santos x Botafogo Sem transmissão Sexta-feira, 14/03 20h30 Bahia x Corinthians SporTV

Os jogos do Palmeiras e Flamengo, contra Juventude e Cuiabá, respectivamente, serão remarcados devido à participação dos clubes na Libertadores Sub-20.

Regulamento do Brasileirão Sub-20 2025

A competição reúne 20 times que disputam uma primeira fase em turno único, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os três últimos são rebaixados para a Série B.

Critérios de desempate:

Mais vitórias Melhor saldo de gols Mais gols marcados Menos cartões vermelhos Menos cartões amarelos Sorteio

A fase de quartas de final e semifinais será em jogo único, enquanto a final terá ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?