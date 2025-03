ASSISTIR Internacional x Fluminense AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (19/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Posted on

**Internacional adquire 50% de Bruno Gomes do Coritiba: Uma análise sobre a transferência e suas ramificações** O Internacional está pronto para adicionar mais talento ao seu plantel, com a recente aquisição de 50% dos direitos econômicos do promissor meio-campista Bruno Gomes, do Coritiba. A transação, avaliada em R$ 8 milhões, destaca o compromisso do clube […]