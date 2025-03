Estudantes da Rede Federal podem se inscrever no programa Salvaguarda – IFSP

Inscrições no programa de formação suplementar de estudantes até 20 de março

Até o dia 20 de março, estudantes de ensino médio da Rede Federal Educação Profissional, Científica e Tecnológica poderão fazer as inscrições no Salvaguarda – um programa social sem fins lucrativos que tem como objetivo contribuir com a formação suplementar de estudantes de todo o país.

Fundado em 2017, o Salvaguarda oferece, de forma gratuita e online, suporte pedagógico como correção de redações, tutoriais, monitorias, orientação profissional, simulados e também disponibiliza informações e conteúdos.

Desta vez, serão ofertadas 50 mil vagas para estudantes de Ensino Médio da rede pública – a partir do primeiro ano desse nível de ensino. Não há taxa de inscrição ou mensalidade.

Sobre o Salvaguarda

O Salvaguarda foi fundado e idealizado por Vinícius de Andrade, egresso do curso de graduação em economia da Universidade de São Paulo (USP) e mestrando em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Não se trata de um cursinho social tradicional cujo foco é na oferta de aulas. A metodologia proposta consiste na adoção de um atendimento humanizado e personalizado para o estudante e se pauta na integração nacional promovida entre ele e a rede voluntária do programa, composta por mais de 1.400 membros oriundos de todas as universidades públicas do país.

Para mais informações e realizar as inscrições acesse aqui.

Fonte: Diretoria de Comunicação do Conif