Fesporte recebe o presidente da Confederação Brasileira de Skate

Posted on

Ana Paula do Nascimento acorda às 5 horas da manhã, arruma as crianças para escola e já segue para o barracão. Lá começa a organizar as vendas da laranja e as tarefas do dia na fazenda Pouso Alegre, em Dois Irmãos do Buriti. A partir das 7 horas inicia o processo de colheita. Ela é […]