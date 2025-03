Milwaukee Bucks x Lakers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (18/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers hoje, HOJE (18) as 23h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Palpite Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers – NBA – 20/03/2025

Na quinta-feira, 20 de março de 2025, Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers se enfrentam em mais uma partida da temporada regular da NBA. O confronto acontece na Crypto.com Arena, em Los Angeles, a partir das 23h30 (horário de Brasília), com transmissão pelo NBA League Pass.

Análise das equipes

Los Angeles Lakers

O Lakers chega para este duelo oscilando bastante na temporada, com dificuldades defensivas e baixa regularidade ofensiva. Apesar de contar com LeBron James e Anthony Davis, a equipe vem de uma campanha irregular, com 1 vitória e 4 derrotas nos últimos cinco jogos.

Campanha recente: 1 vitória e 4 derrotas nos últimos 5 jogos.

Média de pontos por jogo: 111,2.

Principais destaques: LeBron James, Anthony Davis e Austin Reaves.

Milwaukee Bucks

Os Bucks, por sua vez, vêm oscilando na temporada, mas seguem como uma das principais forças da Conferência Leste. Liderados por Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, a equipe busca manter a boa fase após vencer os Lakers recentemente por 126 a 106.

Campanha recente: 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos.

Média de pontos por jogo: 117,5.

Principais destaques: Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard e Brook Lopez.

Histórico do confronto

Nos últimos encontros entre as equipes, o Milwaukee Bucks leva vantagem:

13/03/2025 – Milwaukee Bucks 126 x 106 Los Angeles Lakers

– Milwaukee Bucks 126 x 106 Los Angeles Lakers 10/10/2024 – Milwaukee Bucks 102 x 107 Los Angeles Lakers

– Milwaukee Bucks 102 x 107 Los Angeles Lakers 26/03/2024 – Milwaukee Bucks 124 x 128 Los Angeles Lakers

– Milwaukee Bucks 124 x 128 Los Angeles Lakers 09/03/2024 – Los Angeles Lakers 123 x 122 Milwaukee Bucks

– Los Angeles Lakers 123 x 122 Milwaukee Bucks 15/10/2023 – Los Angeles Lakers 97 x 108 Milwaukee Bucks

Os Bucks venceram três dos últimos cinco duelos.

Palpite para Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Levando em consideração o momento atual das equipes, o Milwaukee Bucks chega mais forte para o confronto. O time tem uma defesa mais sólida e um ataque mais eficiente, o que pode fazer diferença diante de um Lakers que tem sofrido defensivamente.

Nosso palpite: Milwaukee Bucks vence a partida.

