CSA x Bahia, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (19/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje CSA x Bahia é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 19 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o CSA que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por centrosportivoalagoano.com.br

CSA x Bahia: Palpites, Onde Assistir e Escalações – Copa do Nordeste – 19/03/2025

CSA e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 19 de março, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo marca o embate entre o líder e o vice-líder do Grupo B, prometendo um jogo disputado. Confira os palpites, onde assistir e as prováveis escalações desta partida.

Onde assistir CSA x Bahia ao vivo?

A transmissão do jogo entre CSA e Bahia será feita pelo Premiere (pay-per-view) e pelo canal do YouTube TV Esporte Alagoano.

Palpites para CSA x Bahia

Bahia vence e ambas equipes marcam – Odd 4,60

O Bahia é favorito para o confronto, contando com um elenco mais qualificado e forte investimento. No entanto, o CSA tem mostrado força na competição e pode surpreender jogando em casa. A aposta sugere que o Tricolor vencerá, mas sofrerá pelo menos um gol.

Sem empate ao final do 1º tempo – Odd 1,63

O CSA tem o hábito de abrir o placar cedo, marcando primeiro em sete dos últimos oito jogos. O Bahia também tem forte presença ofensiva nos primeiros tempos, vencendo cinco das últimas sete partidas até o intervalo. Isso sugere que uma das equipes sairá na frente antes do intervalo.

De 1 a 3 gols em cada tempo – Odd 2,12

Ambos os times apresentam um futebol ofensivo, com o CSA tendo dois dos artilheiros da competição (Igor Bahia e Guilherme Cachoeira). O Bahia, por sua vez, conta com Erick Pulga e tem média superior a dois gols por jogo nos últimos dez confrontos.

Retrospecto recente entre CSA e Bahia

06/08/2022 – Bahia 1 x 0 CSA (Série B)

– Bahia 1 x 0 CSA (Série B) 22/04/2022 – CSA 1 x 1 Bahia (Série B)

– CSA 1 x 1 Bahia (Série B) 16/02/2022 – Bahia 1 x 1 CSA (Copa do Nordeste)

– Bahia 1 x 1 CSA (Copa do Nordeste) 23/03/2021 – CSA 2 x 0 Bahia (Copa do Nordeste)

– CSA 2 x 0 Bahia (Copa do Nordeste) 19/02/2020 – CSA 0 x 2 Bahia (Copa do Nordeste)

Últimos 5 jogos do CSA

16/03/2025 – CSA 1 x 0 CSE (Copa Alagoas)

– CSA 1 x 0 CSE (Copa Alagoas) 13/03/2025 – CSA 5 x 0 Tuna Luso (Copa do Brasil)

– CSA 5 x 0 Tuna Luso (Copa do Brasil) 12/03/2025 – CSA 0 x 0 Zumbi (Copa Alagoas)

– CSA 0 x 0 Zumbi (Copa Alagoas) 06/03/2025 – Juazeirense 2 x 2 CSA (Copa do Nordeste)

– Juazeirense 2 x 2 CSA (Copa do Nordeste) 01/03/2025 – Murici 1 x 1 CSA (Copa Alagoas)

Últimos 5 jogos do Bahia

16/03/2025 – Bahia 2 x 0 Vitória (Campeonato Baiano)

– Bahia 2 x 0 Vitória (Campeonato Baiano) 13/03/2025 – Bahia 1 x 0 Boston River (Libertadores)

– Bahia 1 x 0 Boston River (Libertadores) 09/03/2025 – Jacuipense 0 x 5 Bahia (Campeonato Baiano)

– Jacuipense 0 x 5 Bahia (Campeonato Baiano) 06/03/2025 – Boston River 0 x 0 Bahia (Libertadores)

– Boston River 0 x 0 Bahia (Libertadores) 01/03/2025 – Bahia 1 x 2 Jacuipense (Campeonato Baiano)

Prováveis escalações de CSA x Bahia

CSA:

Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão e Enzo; Nicola, Guilherme Camacho e Brayann; Guilherme Cachoeira, Vander e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

Bahia:

Marcos Felipe (Danilo Fernandes); Gilberto (Arias), Kanu (David Duarte), Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre (Rodrigo Nestor) e Cauly; Éverton Ribeiro, Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

O confronto promete ser equilibrado, com o Bahia levando vantagem técnica, mas o CSA motivado pelo fator casa. Aposte com responsabilidade e aproveite o duelo pela Copa do Nordeste!

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.