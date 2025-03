BOLETIM – Udesc disponibiliza vacinação gratuita em Florianópolis nesta quarta e sexta-feira

A Udesc oferece nesta quarta e sexta-feira, 19 e 21 de março, a Van da Vacinação, com vacinas gratuitas para adultos e crianças acima de seis meses em Florianópolis.

A iniciativa é uma parceria do projeto de extensão Promovendo a Saúde na Univer-Cidade, coordenado pela técnica Valdirene Ávila, com a Secretaria Municipal de Saúde. A ação é aberta a estudantes, servidores e para toda a comunidade externa.

Na quarta-feira, a van estará em frente ao auditório do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), no bairro de Coqueiros, das 9h às 17h30. Já no dia 21, será possível vacinar-se no estacionamento entre a Reitoria e o Centro de Artes, Design e Moda (Ceart), no bairro Itacorubi.

Para se vacinar, é necessário levar um documento com foto (digital ou físico) e a caderneta de vacinação.

Mais informações podem ser obtidas pelo site udesc.br

Repórter: Marcos Cassettari