Encontro das Bibliotecas do IFSP define estratégias para inclusão e melhoria dos serviços – IFSP

Encontro reúne servidores das bibliotecas do IFSP para debater melhorias, acessibilidade e boas práticas

Entre os dias 11 e 14 de março, servidores das bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) se reuniram em Serra Negra (SP) para o V Encontro das Equipes das Bibliotecas do IFSP. O evento, que aconteceu após cinco anos, teve como objetivo aprimorar os conhecimentos técnicos, integrar as equipes e planejar as ações das bibliotecas para a gestão 2025-2029.

Temas essenciais para o aprimoramento dos serviços oferecidos pelas bibliotecas, com destaque para acessibilidade, diversidade e gestão foram discutidos no evento. A presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região (CRB-8), Ana Cláudia Martins, trouxe reflexões sobre ações estratégicas para fortalecimento das bibliotecas. O evento também contou com palestras promovidas por núcleos institucionais, como o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Napne), que discutiu inclusão e necessidades educacionais específicas, e o Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS), que abordou gênero e sexualidade no ambiente acadêmico. O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) trouxe uma discussão fundamental sobre letramento informacional e racial, reforçando a importância de bibliotecas mais diversas e acessíveis.

O pró-reitor de Ensino, Carlos Procópio, participou do segundo dia do evento, apresentando um balanço das ações da Pró-Reitoria nos últimos quatro anos e as perspectivas para o futuro das bibliotecas do IFSP. Sua presença reforçou o compromisso institucional com o fortalecimento das unidades informacionais e a valorização do trabalho desenvolvido pelos servidores.

Além das palestras, servidores dos campi compartilharam iniciativas que podem ser replicadas em outras unidades, como o “Escape Room literário”, do Campus Jundiaí, e o “Concurso Book Trailer”, do Campus Birigui. Também foram esclarecidas dúvidas sobre o sistema de gerenciamento Pergamum, melhorando a eficiência dos serviços prestados.

O encontro também resultou em encaminhamentos concretos para a próxima gestão. Entre as principais decisões estão a realização de encontros bimestrais para trabalhar deficiências e melhorias nos serviços; a elaboração de um documento de boas práticas de acessibilidade, em parceria com o Napne; e um levantamento da estrutura das bibliotecas para definir ações de melhoria em conjunto com a Reitoria. Além disso, foi definido um ofício conjunto entre o NUGS e as bibliotecas para solucionar a pendência da migração de dados no sistema de gerenciamento.

Confira os projetos apresentados: