ASSISTIR AO VIVO Espanha x Holanda na TV e online pela UEFA Liga das Nações 2025, HOJE (20/03)

Pela Liga das Nações ou Nations League 2024/2025, Espanha x Holanda se enfrentam buscando a vitória. A disputa acontece, HOJE (20/03) às 16:45 hs e terá transmissão online e pela TV. Veja os detalhes do jogo e o mandante do jogo é Espanha . Assim, a partida poderá ser assistida ao vivo e online, conforme a seguir.

A seleção espanhola é considerada favorita no confronto contra a Espanha x Holanda, que ocorrerá nesta quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio De Kuip, em Roterdã. Este jogo marca o início das quartas de final da UEFA Nations League. citeturn0news12

Odds e Prognósticos

As casas de apostas apontam a Espanha como favorita para este confronto. As odds médias são:

Vitória da Holanda : 3.10

: 3.10 Empate : 3.35

: 3.35 Vitória da Espanha: 2.35

Este favoritismo se baseia no excelente momento da seleção espanhola, que venceu cinco dos seis jogos na fase de grupos, acumulando 16 pontos e garantindo a liderança do Grupo 4. Por outro lado, a Holanda teve uma campanha mais modesta, classificando-se em segundo lugar no Grupo 3, com 9 pontos. citeturn0search0

Análise das Equipes

Holanda : A equipe comandada por Ronald Koeman tem mostrado inconsistência, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Embora conte com talentos como Denzel Dumfries, artilheiro da equipe na competição com 3 gols, a defesa tem sido um ponto de preocupação, sofrendo gols em cinco dos seis jogos disputados. citeturn0search1

Espanha: Sob a liderança de Luis de la Fuente, a seleção espanhola vive um momento excepcional, com uma sequência de cinco vitórias consecutivas na Nations League. O ataque tem sido eficiente, destacando-se Fabián Ruiz, com 2 gols na competição. A solidez defensiva também é um ponto forte, tendo sofrido apenas seis gols na fase de grupos. citeturn0search1

Palpites e Dicas de Apostas

Dupla Chance: Espanha ou Empate + Mais de 1,5 Gols : Considerando o histórico recente da Espanha e a tendência de jogos com muitos gols, essa aposta é uma opção interessante. citeturn0search0

: Considerando o histórico recente da Espanha e a tendência de jogos com muitos gols, essa aposta é uma opção interessante. citeturn0search0 Mais de 2,5 Gols na Partida: Ambas as equipes têm mostrado propensão a jogos com placares elevados, tornando essa aposta atrativa. citeturn0search0

Onde Assistir

No Brasil, o jogo será transmitido ao vivo pelo canal sportv2 e estará disponível para streaming no Globoplay.

Ficha Técnica

Data e Horário : Quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

: Quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília) Local : Estádio De Kuip, Roterdã, Holanda

: Estádio De Kuip, Roterdã, Holanda Transmissão: sportv2 e Globoplay

Prováveis Escalações

Holanda : Verbruggen; Frimpong, De Ligt, Van Dijk e Timber; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Simons, Brobbey e Gakpo.

: Verbruggen; Frimpong, De Ligt, Van Dijk e Timber; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Simons, Brobbey e Gakpo. Espanha: Simon; Porro, Cubarsí (ou Iñigo Martínez), Le Normand e Cucurella; Ruiz, Zubimendi e Pedri; Yamal, Morata e Nico Williams.

Este confronto promete ser emocionante, colocando frente a frente duas seleções tradicionais do futebol europeu em busca de uma vaga nas semifinais da Nations League.

