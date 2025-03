Servidores do Iper recebem primeira edição do programa voltado à saúde e bem-estar

Os servidores do Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima) e seus familiares, participaram da primeira edição do programa “Cuidando do Servidor” de 2025, realizada nesta quarta-feira, 19, com a oferta de diversos serviços e atendimentos dedicado a cuidados com a saúde e o bem-estar.

A ação promovida pela Escola do Governo, via Secretaria de Administração, em conjunto com o Centro Universitário Estácio da Amazônia e empresas parceiras, possibilitou um total de 292 atendimentos, entre serviços de enfermagem, aferição da pressão, teste de glicemia, biomedicina, nutrição, diagnóstico dietético, fisioterapia, psicologia, medicina veterinária e a parceria com o Grupo Akmos que promoveu o spa dos pés, limpeza facial, bioimpedância e ventosa. A ação também contou com os serviços oferecidos pelo Banco Bradesco.

Segundo o diretor da Escola de Governo. Silvano Souza, desde a sua implantação o Cuidando do Servidor, já ofertou 23.196 atendimentos aos servidores e seus familiares com a parceria institucional e de empresas que integram os serviços em cada ação do programa.

“Estamos iniciando a nossa primeira edição de 2025 no Iper com diversos serviços e atendimentos. É sem dúvida uma ação de governo importante que proporciona qualidade de vida e cuidado com a saúde dos servidores e seus familiares. Essa é nossa terceira visita ao Iper e nos próximos meses estaremos percorrendo todas as secretarias e demais setores do governo”, informou.

O Presidente do Iper, Rafael Alencar, destacou a importância da ação de governo, pela relevância em destinar ao servidor e seus familiares uma manhã de cuidados com sua saúde. “É um programa de governo de extrema importância, que conta com parcerias importantes. Pela rotina de trabalho, sabemos que não muito não tem oportunidade de ter essa série de atendimentos que é ofertado”, comentou.

