Festival destaca diversidade da cultura, turismo e empreendedorismo de Roraima

A partir desta sexta-feira, 25, o Parque Anauá será palco do maior Festival Cultural do estado. Reunindo uma variedade de atrações culturais em um mesmo ambiente, o Viva Roraima é um evento para celebrar a diversidade roraimense. Com o objetivo de celebrar e promover a rica diversidade cultural roraimense, o festival reunirá artistas, grupos folclóricos, e comunidades locais para uma série de apresentações e atividades.

Com entrada gratuita e objetivo de impulsionar o empreendedorismo local, fomentar renda e promover o desenvolvimento econômico, o Viva Roraima é uma homenagem às pessoas nascidas em Roraima e àquelas que a escolheram para viver.

O evento é uma realização do Governo de Roraima por meio da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), em parceria com o Sebrae-RR, e recebe apoio da Fier (Federação das Indústrias do Estado de Roraima), Fecomércio-RR, Abav (Associação Brasileira de Agências de Viagens) e Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

“O Festival Viva Roraima é mais uma opção de cultura e lazer para as famílias. Outra coisa positiva é que ele reúne várias opções de música, gastronomia e estandes dentro do Parque Anauá. Então o Governo de Roraima, o Sebrae e os parceiros convidam a todos para participar desse momento e sentir, viver o que o nosso Estado tem de melhor”, convidou o governador Antonio Denarium.

O evento contará com uma programação variada, incluindo shows de música tradicional, danças folclóricas, exposições de artesanato, e oficinas de culinária típica. O festival é uma oportunidade única para valorizar as diferentes culturas que compõem o nosso estado, desde as tradições indígenas passando pela culinária, artesanato e danças folclóricas.

Segundo a analista técnica do Sebrae-RR, Iris Lima, “o festival é uma oportunidade ímpar de conhecer o melhor da cultura de Roraima, além do turismo e empreendedorismo criativo, em um só lugar”, disse.

SHOW DE NILSON CHAVES

O Festival Viva Roraima promete ser um marco na valorização da cultura local, unindo pessoas de todas as idades em um ambiente festivo e acolhedor. Na programação há diversas atrações para todos os gostos e ainda tem atração nacional, direto do Pará com o cantor e compositor Nilson Chaves.

O cantor e compositor Nilson Chaves nasceu em Belém do Pará em 1951 e, aos sete anos, começou a ouvir grandes nomes da música brasileira por intermédio de seu pai, que alugava aparelhagens de som para bailes da região. Com mais de uma dezena de discos na bagagem, lançados no Brasil e no exterior, Chaves dedicou boa parte da sua obra a falar das belezas e da cultura da Amazônia.

Confira a programação:

Portal de entrada

Sexta-feira, 25 de abril

· Cloves Forró Chapéu- Trio Pé de Serra

· Grupo Síntese

· Tribo Waiká,

· Quadrilha Agitação Caipira

· Quadrilha Coração de Estudante

Sábado, 26 de abril

· Antônio Lira- Trio Pé de Serra

· Grupo Síntese

· Tribo Waiká

· Quadrilha Espantalho Junino

· Quadrilha Guerreiros de Jorge

Domingo, 27 de abril

· Forró de Cabra Macho- Trio Pé de Serra

· Grupo Síntese

· Tribo Waiká

· Quadrilha Junina Garranxê

Palco 2 – Forródromo

Sexta-feira, 25 de abril

17h – Serginho Barros;

18h30- Quadrilha Agitação Caipira

19h – João Pedro Coimbra (Hip Hop)

19h30 – Tribo Waiká

20h30 – Neuber Uchôa e Banda

Sábado, 26 de abril

17h – George Farias

18h30 – Quadrilha Espantalho Junino

19h – Daniel Laranjeira (Hip Hop)

19h30 – Projeto Cultural Buriti do Campo (Grupo de Capoeira)

20h – Zeca Preto e Banda

Domingo, 27 de abril

17h – Nadine

18h30 – Quadrilha Garranxê

19h – Grupo Síntese

19h30- Eliakin Rufino e Banda (Show Coração de Roraima)

Palco 3

Sexta-feira, 25 de abril

19h – Anne Louise Sanfoneira e Banda (Flor do Norte)

21h – Nilson Chaves – Atração Nacional

22h30 – Renato Poeske

Sábado, 26 de abril

19h – Mike Guy Bras e Banda

20h – Ellô Machado e Banda

21h – Martinelli e Banda

Domingo, 27 de abril

19h – Euterpe e Banda

20h – Neto Andrade e Banda

21h – Sara Franco e Banda

O post Festival destaca diversidade da cultura, turismo e empreendedorismo de Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.